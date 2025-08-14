Váratlan fordulat az ETF-befektetéseknél: Trump politikája mindent felborított

Kegyvesztett lett Amerika, megtáltosodott Európa az ETF-be áramló pénzösszegek adatai alapján: az európai befektetők rekordösszegű tőkét fektettek helyi ETF-ekbe 2025 első hét hónapjában, a védelmi szektorba áramló befektetések különösen erősen nőttek. Eközben a Trump kiszámíthatatlan kereskedelempolitikája miatt csökkent az amerikai részvények iránti érdeklődés – írja a Reuters.

Az év első hét hónapjában az európai befektetők nettó 39,4 milliárd eurót (kb. 16 000 milliárd forintot) helyeztek európai fókuszú, a régióban bejegyzett tőzsdén kereskedett alapokba (ETF).

Ez az összeg meghaladja minden korábbi egész éves befektetés mértékét 2008 óta, amikor a Morningstar először kezdte gyűjteni ezeket az adatokat.

A 2025-ös nettó beáramlás több mint háromszorosa a tavalyi teljes összegnek, ami hozzájárult ahhoz, hogy a régió ETF-piaca 2400 milliárd euróra növekedett a Morningstar adatai szerint.

Ezzel szemben az amerikai fókuszú ETF-ek csak 12,5 milliárd euró új tőkét vonzottak idén, ami 40%-kal kevesebb, mint 2024 azonos időszakában, és a legalacsonyabb érték az elmúlt három év hasonló időszakában.

Az európai részvények preferálásának trendje a legnagyobb befektetési házaknál is megfigyelhető. Az amerikai BlackRock, a legnagyobb ETF-szolgáltató, a francia Amundi, a Deutsche Bank DWS részlege és a svájci UBS is jelentős helyi tőkebeáramlást tapasztalt a Morningstar adatai szerint.

Bár az amerikai részvények új csúcsokra emelkedtek a "Felszabadítás Napján" (április 2-án) bejelentett vámok okozta kezdeti eladási hullám után, az európai fókuszú ETF-ekbe áramló nettó tőke idén – január kivételével – minden hónapban meghaladta az amerikai fókuszú alapokét.

A globális részvényalapok is növekedtek: az európai bejegyzésű termékekbe irányuló nettó beáramlás 40%-kal, 47,3 milliárd euróra nőtt, míg a brit fókuszú ETF-ek továbbra is küszködnek, 1,2 milliárd euró nettó kiáramlással, szemben a tavalyi kis mértékű beáramlással.

A régió befektetői jelentős összegekkel támogatták a védelmi tematikájú ETF-eket is, miközben az európai országok hadseregük újjáépítésén dolgoznak. Az európai székhelyű védelmi ETF-ek 7,6 milliárd euró nettó beáramlást vonzottak idén, ami több mint háromszorosa a második legnagyobb ETF-kategóriának, a mesterséges intelligenciának.

Monika Calay, a Morningstar elemzője szerint Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan kereskedelempolitikája lehűtötte az európai befektetők érdeklődését az amerikai alapok iránt, de hozzátette, hogy ezek továbbra is fontos részét képezik a legtöbb portfóliónak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ