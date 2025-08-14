  • Megjelenítés
Váratlan fordulat az ETF-befektetéseknél: Trump politikája mindent felborított
Befektetés

Váratlan fordulat az ETF-befektetéseknél: Trump politikája mindent felborított

Portfolio
Kegyvesztett lett Amerika, megtáltosodott Európa az ETF-be áramló pénzösszegek adatai alapján: az európai befektetők rekordösszegű tőkét fektettek helyi ETF-ekbe 2025 első hét hónapjában, a védelmi szektorba áramló befektetések különösen erősen nőttek. Eközben a Trump kiszámíthatatlan kereskedelempolitikája miatt csökkent az amerikai részvények iránti érdeklődés – írja a Reuters.

Az év első hét hónapjában az európai befektetők nettó 39,4 milliárd eurót (kb. 16 000 milliárd forintot) helyeztek európai fókuszú, a régióban bejegyzett tőzsdén kereskedett alapokba (ETF).

Ez az összeg meghaladja minden korábbi egész éves befektetés mértékét 2008 óta, amikor a Morningstar először kezdte gyűjteni ezeket az adatokat.

A 2025-ös nettó beáramlás több mint háromszorosa a tavalyi teljes összegnek, ami hozzájárult ahhoz, hogy a régió ETF-piaca 2400 milliárd euróra növekedett a Morningstar adatai szerint.

Ezzel szemben az amerikai fókuszú ETF-ek csak 12,5 milliárd euró új tőkét vonzottak idén, ami 40%-kal kevesebb, mint 2024 azonos időszakában, és a legalacsonyabb érték az elmúlt három év hasonló időszakában.

Az európai részvények preferálásának trendje a legnagyobb befektetési házaknál is megfigyelhető. Az amerikai BlackRock, a legnagyobb ETF-szolgáltató, a francia Amundi, a Deutsche Bank DWS részlege és a svájci UBS is jelentős helyi tőkebeáramlást tapasztalt a Morningstar adatai szerint.

Bár az amerikai részvények új csúcsokra emelkedtek a "Felszabadítás Napján" (április 2-án) bejelentett vámok okozta kezdeti eladási hullám után, az európai fókuszú ETF-ekbe áramló nettó tőke idén – január kivételével – minden hónapban meghaladta az amerikai fókuszú alapokét.

A globális részvényalapok is növekedtek: az európai bejegyzésű termékekbe irányuló nettó beáramlás 40%-kal, 47,3 milliárd euróra nőtt, míg a brit fókuszú ETF-ek továbbra is küszködnek, 1,2 milliárd euró nettó kiáramlással, szemben a tavalyi kis mértékű beáramlással.

A régió befektetői jelentős összegekkel támogatták a védelmi tematikájú ETF-eket is, miközben az európai országok hadseregük újjáépítésén dolgoznak. Az európai székhelyű védelmi ETF-ek 7,6 milliárd euró nettó beáramlást vonzottak idén, ami több mint háromszorosa a második legnagyobb ETF-kategóriának, a mesterséges intelligenciának.

Monika Calay, a Morningstar elemzője szerint Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan kereskedelempolitikája lehűtötte az európai befektetők érdeklődését az amerikai alapok iránt, de hozzátette, hogy ezek továbbra is fontos részét képezik a legtöbb portfóliónak.

Kapcsolódó cikkünk

Mutatunk egy elit klubot Magyarországon, ahova 400 ezer forintos fizetéssel bekerülhetsz!

Hihetetlen összeg: ennyivel gazdagodtak a magyar szupergazdagok fél év alatt, itt a részletes lista

Trump ezt is elintézte, csúnyán megtört a bizalom az utóbbi évtized sztárbefektetése iránt

Olyan újítás érkezhet az európai tőzsdékre, amire még nem volt példa: éjjel-nappal kereskedhetünk majd?

Örömhír az ETF-befektetőknek, még tovább csökkennek a költségek

Villámgyorsan szabadulnak dolláros papírjaiktól a világ legnagyobb befektetői

A vagyonos európai befektetőket célozza az amerikai óriás egy új befektetéssel

Nagy bukóban az ETF-befektetők, de ötéves távon még így is jól jártak

Új típusú ETF-ek törnek be a piacra – tényleg ez lesz a nyerő befektetés?

Csúcsra tör a BlackRock, új európai ETF-eket dobhat piacra

Trendkövető ETF-ek: már Európában is elérhető az újhullámos befektetés

Új ETF-ek érkeznek a magyar tőzsdére

Támad az Amundi, szuperolcsó ETF-eket dob piacra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Minden idők legdrágább iPhone-ja jön - Ki fog érte sorban állni?
Befektetés
Alaposan meglepte a szakértőket az iPhone-okat összeszerelő cég
Pénzcentrum
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility