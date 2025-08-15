A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat

A részvénypiac dinamikus és összetett világa megköveteli, hogy a befektetők jól átgondolt és megalapozott döntéseket hozzanak.
Online előadásunkon bemutatjuk a részvénykiválasztás hét szabályát, amelyek segítenek átlátni a vállalatok pénzügyi helyzetét és növekedési potenciálját, ezáltal megkönnyítve a tudatos befektetői döntéseket.
Miről lesz szó?
-
Tőkehozam (ROIC): A vállalat hatékonyságát jelzi a befektetett tőke hasznosításában.
-
Bevételek növekedése: A stabil árbevétel-bővülés a hosszú távú siker alapja.
-
Nyereség növekedése: A profit folyamatos növekedése erősíti a vállalat értékét.
-
Kibocsátott részvények száma: A részvények számának változása befolyásolja az egy részvényre jutó eredményt.
-
Hosszú lejáratú adósság / szabad cashflow < 5: Biztosítja a vállalat pénzügyi stabilitását.
-
Szabad cashflow: A vállalat szabadon felhasználható pénzáramlása a fenntartható növekedés alapja.
-
Ár a szabad cashflowhoz képest: Megmutatja, hogy a részvény ára reálisan tükrözi-e a vállalat teljesítményét.
Érdekelnek a részletek? Csatlakozz, és tedd meg az első lépést a tudatosabb befektetések felé!
Időpont: 2025. augusztus 24. 19:00 - 19:45
További információ és regisztráció ITT.
Helyszín: Az internet
Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
