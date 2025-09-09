  • Megjelenítés
Szorult helyzetben Macron: ezt már az EU-ban sem nézik jó szemmel
Szorult helyzetben Macron: ezt már az EU-ban sem nézik jó szemmel

Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében az újabb megbukott francia miniszterelnök kapcsán a francia belpolitikai válság újabb fejezetéről, és Emmanuel Macron helyzetéről volt szó. A témában Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt a vendégünk. Az adás második részében a ma érkezett inflációs adatról volt szó. Bár első látásra nem túl sok újdonságot hozott a közlés, Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjével átbeszéljük, mire lesz érdemes figyelni a friss adat fényében a következő hónapokban az infláció és az alapkamat szempontjából.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Macron – (01:20)
  • Infláció – (15:31)

