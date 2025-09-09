Olyan történik az amerikai kötvénypiacon, amire csak kevesen mertek gondolni

Nagyon pesszimistán indult az év az amerikai kötvénypiac számára. Fenntarthatatlanul magas költségvetési hiány, magasan ragadó infláció és olyan költségvetési tervek jellemezték a helyzetet, amelyek felforgathatják a fiskális kilátásokat. Nem beszélve arról, hogy idén rekord magas adósságot kell újrafinanszírozni.
Mostanság viszont valami kezd megváltozni az amerikai kötvénypiacon. A konszenzusos várakozásokkal ellentétben elkezdtek esni a kötvényhozamok. Szerencsére a Portfolio rendszeres olvasóit most sem érhette meglepetés, hiszen már júliusban tudhattak erről.
Ez viszont új helyzetet teremt, és átírhatja a hosszú távú stratégiát is. Ebben a cikkben megmutatjuk, mi várhat az amerikai 10 éves kötvényre, és azt is, hogy a recesszió–magas adósság–kötvénypiac háromszögében melyik forgatókönyv a legvalószínűbb.
