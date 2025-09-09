Olyan történik az amerikai kötvénypiacon, amire csak kevesen mertek gondolni

Bár idén az amerikai kötvénypiacon mindenki a hozamok emelkedését várta, most egy olyan különleges helyzet adódik, amikor a kötvénypiac egyszerre sikít a recessziós kockázatok emelkedése és a növekvő államadósság miatt. Nagy kérdés, hogyan alakul a 10 éves államkötvény hozama.

Nagyon pesszimistán indult az év az amerikai kötvénypiac számára. Fenntarthatatlanul magas költségvetési hiány, magasan ragadó infláció és olyan költségvetési tervek jellemezték a helyzetet, amelyek felforgathatják a fiskális kilátásokat. Nem beszélve arról, hogy idén rekord magas adósságot kell újrafinanszírozni.

Mostanság viszont valami kezd megváltozni az amerikai kötvénypiacon. A konszenzusos várakozásokkal ellentétben elkezdtek esni a kötvényhozamok. Szerencsére a Portfolio rendszeres olvasóit most sem érhette meglepetés, hiszen már júliusban tudhattak erről.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 06. Meglepő fordulat elején lehet az amerikai kötvénypiac

Ez viszont új helyzetet teremt, és átírhatja a hosszú távú stratégiát is. Ebben a cikkben megmutatjuk, mi várhat az amerikai 10 éves kötvényre, és azt is, hogy a recesszió–magas adósság–kötvénypiac háromszögében melyik forgatókönyv a legvalószínűbb.