  • Megjelenítés
Két hét alatt 9 milliárd dollárral lett gazdagabb egy üzletember, hogyan csinálta?
Befektetés

Két hét alatt 9 milliárd dollárral lett gazdagabb egy üzletember, hogyan csinálta?

Portfolio
Masayoshi Son vagyona 9 milliárd dollárral nőtt augusztus első két hetében, miután a SoftBank Group mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetései rekordmagasságba emelték a vállalat részvényárfolyamát - írta meg a Bloomberg. A bankoknál zajló AI-forradalomról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!
Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A SoftBank alapítójának nettó vagyona jelenleg

31,3 milliárd dollár, amivel Japán második leggazdagabb emberévé vált

A Bloomberg Billionaires Index szerint csak Tadashi Yanai, a Fast Retailing tulajdonosa előzi meg Japánban. Son, aki a tokiói tőzsdén jegyzett SoftBank legnagyobb részvényese, globális technológiai befektetési portfóliót irányít a chipgyártóktól a startup vállalkozásokig.

A SoftBank zászlóshajójának számító Vision Fund fellendülése és a különböző eszközök, köztük a T-Mobile US Inc. részesedésének értékesítéséből származó jelentős bevételek új lendületet adnak Sonnak, hogy megduplázza MI-vel kapcsolatos befektetéseit.

A 68 éves üzletember vagyona mindig is ingadozó volt. A 2000-es dotcom-lufi csúcsán Son rövid ideig gazdagabb volt Bill Gatesnél, mielőtt a technológiai részvények összeomlottak, ami körülbelül 70 milliárd dollárnyi vagyonvesztést jelentett számára. Az Alibaba Groupba történt korai befektetése és az Apple iPhone-ok évekig tartó kizárólagos japán forgalmazási joga biztosította Son visszatérését, mielőtt Peking kínai technológiai cégek elleni fellépése 2020 márciusában 8,4 milliárd dollárra csökkentette vagyonát.

Mindössze 12 hónappal később nettó vagyona 38,3 milliárd dollárra ugrott, miután a Vision Fund újonnan tőzsdére vitt cégekben lévő részesedései rekordnyereséget hoztak a SoftBanknak. Son vagyona 2022-ben ugyanilyen gyorsan zsugorodott a technológiai értékelések visszaesése miatt, ami veszteségeket okozott a Vision Fundnál.

Közel három évvel később Son megújította befektetéseit az MI-hardverekbe, felvásárolva az Nvidia és a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. részvényeit az első negyedévben, miközben kritikusok MI-buborékra és közelgő túlkínálatra figyelmeztettek. Most ezek a késői fogadások erősítik a SoftBank eredményeit, és részvényeit az MI-infrastruktúra-kiadások helyi képviselőjévé teszik.

A SoftBank részvényei arra a hírre is emelkednek, hogy a vállalat áll a Foxconn Technology Group ohiói elektromos járműgyárának megvásárlása mögött, ami reményeket kelt a japán cég elakadt, 500 milliárd dolláros Stargate adatközpont-projektjének újraindítására, amelyet az OpenAI-jal és az Oracle-lel közösen tervez.

Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Európa legerősebb hatalma olyat húz a technológiai versenyben, ami odaverhet a világnak

Tőkét kaphat és akár tőzsdére is mehet a ChatGPT fejlesztője, kritikus tárgyalások kezdődtek

Hatalmas befektetést kaphat, a világ egyik legértékesebb magáncégévé léphet elő az OpenAI

Gigantikus befektetést jelentett be az Egyesült Államokban a világ vezető chipgyártója

Érdemes lehet most beszállni az AI-szektorba

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1398618295-design-grafika-modern-sárga-számok
Befektetés
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Pénzcentrum
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility