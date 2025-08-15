Két hét alatt 9 milliárd dollárral lett gazdagabb egy üzletember, hogyan csinálta?

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A SoftBank alapítójának nettó vagyona jelenleg

31,3 milliárd dollár, amivel Japán második leggazdagabb emberévé vált

A Bloomberg Billionaires Index szerint csak Tadashi Yanai, a Fast Retailing tulajdonosa előzi meg Japánban. Son, aki a tokiói tőzsdén jegyzett SoftBank legnagyobb részvényese, globális technológiai befektetési portfóliót irányít a chipgyártóktól a startup vállalkozásokig.

A SoftBank zászlóshajójának számító Vision Fund fellendülése és a különböző eszközök, köztük a T-Mobile US Inc. részesedésének értékesítéséből származó jelentős bevételek új lendületet adnak Sonnak, hogy megduplázza MI-vel kapcsolatos befektetéseit.

A 68 éves üzletember vagyona mindig is ingadozó volt. A 2000-es dotcom-lufi csúcsán Son rövid ideig gazdagabb volt Bill Gatesnél, mielőtt a technológiai részvények összeomlottak, ami körülbelül 70 milliárd dollárnyi vagyonvesztést jelentett számára. Az Alibaba Groupba történt korai befektetése és az Apple iPhone-ok évekig tartó kizárólagos japán forgalmazási joga biztosította Son visszatérését, mielőtt Peking kínai technológiai cégek elleni fellépése 2020 márciusában 8,4 milliárd dollárra csökkentette vagyonát.

Mindössze 12 hónappal később nettó vagyona 38,3 milliárd dollárra ugrott, miután a Vision Fund újonnan tőzsdére vitt cégekben lévő részesedései rekordnyereséget hoztak a SoftBanknak. Son vagyona 2022-ben ugyanilyen gyorsan zsugorodott a technológiai értékelések visszaesése miatt, ami veszteségeket okozott a Vision Fundnál.

Közel három évvel később Son megújította befektetéseit az MI-hardverekbe, felvásárolva az Nvidia és a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. részvényeit az első negyedévben, miközben kritikusok MI-buborékra és közelgő túlkínálatra figyelmeztettek. Most ezek a késői fogadások erősítik a SoftBank eredményeit, és részvényeit az MI-infrastruktúra-kiadások helyi képviselőjévé teszik.

A SoftBank részvényei arra a hírre is emelkednek, hogy a vállalat áll a Foxconn Technology Group ohiói elektromos járműgyárának megvásárlása mögött, ami reményeket kelt a japán cég elakadt, 500 milliárd dolláros Stargate adatközpont-projektjének újraindítására, amelyet az OpenAI-jal és az Oracle-lel közösen tervez.

