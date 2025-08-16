Amíg a világ Trumpra figyelt, ébredezik a piaci bedőlések ősanyja

A Trump-adminisztráció áprilisban bevezetett globális vámpolitikája 10 százalékos általános kulcsot és célzott, úgynevezett „viszonossági” tarifákat hozott, amelyek a kereskedelmi partnerekkel szembeni egyensúlytalanságokat kívánják kezelni.

Bár az amerikai költségvetési vámbevételek nőttek, a piacot inkább a kiszámíthatatlanság aggasztja: a kormány több alkalommal halasztotta vagy módosította a bevezetett intézkedéseket, ami inflációs bizonytalanságot szül.

A múlt tapasztalatai – különösen a 2018–2019-es Kína elleni vámok – arra figyelmeztetnek, hogy a vállalati teljesítmény könnyen megsínyli az ilyen politikát.

A cégek túlértékeltsége a gyatra eredményeik dacára eddig jellemzően tőzsdei bedőléseket hozott, lényegében az összes piaci válságnál megfigyelhető volt ez.

Mindezeknél is komolyabb gond, hogy a piac most rendkívül drágán forog: a Shiller P/E közel 39-en áll, ami történelmi összevetésben a harmadik legmagasabb érték.

Egyes nagyvállalatok profitja mögött azonban alacsony minőségű, fenntarthatatlan bevételi források húzódnak. Az árfolyamok így nem az alaptevékenységből fakadó növekedést, hanem átmeneti vagy mesterséges tényezőket tükröznek.

Tesla például első féléves adózás előtti nyereségének több mint háromnegyedét szabályozói kreditek és kamatbevételek adták, miközben a tényleges autóeladások profitabilitása gyenge maradt. Palantir esetében a gyors árbevétel-növekedés ellenére a nyereség közel ötöde szintén kamatbevételekből származik, miközben a vállalat elképesztően magas, 610 feletti P/E mutatóval forog.

Ezek az esetek jól példázzák, hogy a látványos árfolyamemelkedés mögött valójában törékeny fundamentumok állnak.

Az elemzők szerint, ha a vállalati eredmények minősége nem javul, a túlzott értékeltség előbb-utóbb visszaüt. Rövid távon ugyan a piac lendületben maradhat, de a befektetőknek számolniuk kell azzal, hogy a mostani bikapiac végét nem feltétlenül a vámháború, hanem a gyenge és torzított profitmutatók idézhetik elő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ