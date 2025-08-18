  • Megjelenítés
Nem nyugszik a hatalmas vagyonalap, újabb izraeli cégeket rúg ki a portfóliójából
Nem nyugszik a hatalmas vagyonalap, újabb izraeli cégeket rúg ki a portfóliójából

A világ legnagyobb állami vagyonalapja, a norvég szuverén alap újabb hat, a Ciszjordániához és Gázához kapcsolódó vállalatot zár ki a portfóliójából az izraeli befektetéseinek etikai felülvizsgálatát követően - írja a Reuters.

A 2000 milliárd dolláros vagyonalap egyelőre nem nevezte meg a kizárásra ítélt vállalatokat, ezeket csak a befektetések eladása után hozzák nyilvánosságra, a konkrét indoklással együtt. Elképzelhető, hogy köztük van Izrael öt legnagyobb bankja is, amelyek az alap etikai felügyelőbizottságának vizsgálata alatt álltak.

A legújabb kizárásokkal 23-ra emelkedett azon izraeli vállalatok száma, amelyekből az alap június 30. óta kivonul, és ez a szám még növekedhet. "További vállalatok is kizárásra kerülhetnek" - nyilatkozta Jens Stoltenberg pénzügyminiszter.

Jelenleg az alap 38 izraeli vállalatban rendelkezik részesedéssel, összesen 19 milliárd norvég korona (kb. 1,9 milliárd dollár) értékben.

Ez csökkenést jelent a június 30-i állapothoz képest, amikor még 61 vállalatban 23 milliárd korona értékű befektetése volt - közölte az alapot kezelő Norges Bank Investment Management (NBIM) egy hétfői levelében.

A mostani bejelentés azt a sürgős felülvizsgálatot követi, amelyet azután indítottak, hogy hírek jelentek meg az alap egy izraeli sugárhajtómű-gyártó csoportban szerzett részesedéséről, amely az izraeli fegyveres erőknek nyújt szolgáltatásokat, beleértve a vadászgépek karbantartását is.

A norvég parlament júniusban elutasította azt a javaslatot, hogy az alap vonuljon ki minden olyan vállalatból, amely a megszállt palesztin területeken tevékenykedik. Stoltenberg szerint a jövőben az etikai felügyelőbizottság és az NBIM gyakrabban és gyorsabban fog információt cserélni, hogy hamarabb azonosíthassák a problémás vállalatokat.

Az alapból történő etikai kizárások az alap felügyelőbizottságának ajánlásain alapulnak, bár az NBIM önállóan is dönthet a kivonulásról, ha úgy ítéli meg, hogy egy vállalat túl nagy kockázatot jelent az alap számára, függetlenül attól, hogy a kockázat etikai jellegű-e vagy sem.

Múlt hétfőn az alap bejelentette, hogy megszünteti a szerződéseket mindhárom külső vagyonkezelőjével, akik izraeli befektetéseinek egy részét kezelték.

Kapcsolódó cikkünk

Hasít a világ legnagyobb alapja, ezek a részvények voltak a sztárbefektetései

Betelt a pohár a világ legnagyobb vagyonalapjánál, ezt nem teszi zsebre Izrael

Feketelistára tette a izraeli hadseregnek fegyereket szállító cégeket a legnagyobb norvég nyugdíjalap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

