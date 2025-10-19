Nagy dolog készül Amerikában: így profitálhatsz belőle

A héten az amerikai jegybank elnöke egy nagyon fontos eszköz kivezetésére utalt a beszédében. Nem kis jelentőségű dologról van szó, mert amikor utoljára hasonlóval próbálkoztak akkor elrontották és felborultak a pénzpiacok, 20%-ot esett a tőzsde.
Most azonban lehet, hogy más szelek járnak, épp egy olyan időben, amikor már egyre kevesebben hiszik el, hogy van feljebb a részvénypiacoknak, az arany árfolyama pedig gyakorlatilag felrobbant.
Ilyen helyzetben próbálja meg jól csinálni azt Fed, amit nyolc éve nagyon elrontott. Mutatjuk, miről van szó és azt is, hogy milyen befektetések járhatnak jól ezzel az egészzel.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés