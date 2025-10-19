Nagy dolog készül Amerikában: így profitálhatsz belőle

Nagy dolgot jelentett be a héten az amerikai jegybank elnöke. Korábban, amikor hasonló történt, óriásit estek a részvénypiacok, és a kötvénypiacok is kaptak egy ütést. Akkor elrontották, most megpróbálják jól csinálni. Mutatjuk, mi az évszázad monetáris politikai kísérlete és azt is, hogyan profitálhatsz belőle.

A héten az amerikai jegybank elnöke egy nagyon fontos eszköz kivezetésére utalt a beszédében. Nem kis jelentőségű dologról van szó, mert amikor utoljára hasonlóval próbálkoztak akkor elrontották és felborultak a pénzpiacok, 20%-ot esett a tőzsde.

Most azonban lehet, hogy más szelek járnak, épp egy olyan időben, amikor már egyre kevesebben hiszik el, hogy van feljebb a részvénypiacoknak, az arany árfolyama pedig gyakorlatilag felrobbant.

Ilyen helyzetben próbálja meg jól csinálni azt Fed, amit nyolc éve nagyon elrontott. Mutatjuk, miről van szó és azt is, hogy milyen befektetések járhatnak jól ezzel az egészzel.