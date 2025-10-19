  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Nagy dolog készül Amerikában: így profitálhatsz belőle

Nagy dolgot jelentett be a héten az amerikai jegybank elnöke. Korábban, amikor hasonló történt, óriásit estek a részvénypiacok, és a kötvénypiacok is kaptak egy ütést. Akkor elrontották, most megpróbálják jól csinálni. Mutatjuk, mi az évszázad monetáris politikai kísérlete és azt is, hogyan profitálhatsz belőle.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A héten az amerikai jegybank elnöke egy nagyon fontos eszköz kivezetésére utalt a beszédében. Nem kis jelentőségű dologról van szó, mert amikor utoljára hasonlóval próbálkoztak akkor elrontották és felborultak a pénzpiacok, 20%-ot esett a tőzsde.

Most azonban lehet, hogy más szelek járnak, épp egy olyan időben, amikor már egyre kevesebben hiszik el, hogy van feljebb a részvénypiacoknak, az arany árfolyama pedig gyakorlatilag felrobbant.

Ilyen helyzetben próbálja meg jól csinálni azt Fed, amit nyolc éve nagyon elrontott. Mutatjuk, miről van szó és azt is, hogy milyen befektetések járhatnak jól ezzel az egészzel.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility