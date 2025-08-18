  • Megjelenítés
Nyaralni ment a kereslet, alig veszi a lakosság az állampapírokat
Múlt héten 46 milliárd forintért vettek a magyarok lakossági állampapírt az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint, ez további 20%-os csökkenést jelent a megelőző heti, viszonylag alacsony szinthez képest. A két legnagyobb összegű tőkebeáramlást a szokásos módon a 6,5%-os kamatozású Fix Magyar Állampapír és a jelenleg 7,10%-os, illetve 7,12%-os kamattal induló Bónusz Magyar Állampapír produkálta.
Közzétette a 33. heti bruttó értékesítési adatokat az ÁKK, amelyekből kiolvasható, hogy melyik kötvényből mennyi pénzért vásároltak a befektetők. A szokott módon ismét a Fix Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír volt a megtakarítók kedvence.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 33. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük az előző héthez viszonyított változás mértékét.

  • Fix Magyar Állampapír: 20,88 milliárd Ft (-18%)
  • Bónusz Magyar Állampapír: 12,28 milliárd Ft (-21%)
  • Kincstári Takarékjegy: 7,81 milliárd Ft (-1%)
  • Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 4,53 milliárd Ft (-40%)
  • Prémium Magyar Állampapír: 0,55 milliárd Ft (-38%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 46,1 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 33. heti számokkal együtt idén már összesen 3646 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 1816 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1037 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló KTJ-t pedig 342 milliárd forintért vették idén a befektetők.

A július végi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 4257 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az új kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, július végén már a 2786 milliárdot is elérte a papír állománya. Ugyancsak ütemesen növekszik a Bónusz Magyar Állampapír is, ebben a papírban 2360 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

