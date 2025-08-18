  • Megjelenítés
Sorsdöntő esemény lesz a héten, ami egy neves stratéga szerint akár 15 százalékos zuhanást is hozhat a tőzsdén
Befektetés

Sorsdöntő esemény lesz a héten, ami egy neves stratéga szerint akár 15 százalékos zuhanást is hozhat a tőzsdén

Portfolio
A részvénypiacok rekordközeli szinten állnak, de a Fed elnökének közelgő beszéde kockázatot jelenthet a befektetők számára, és komoly esést válthat ki a tőzsdéken a következő hónapokban - számolt be a MarketWatch.

Az amerikai részvénypiacok a hetet rekordközeli szinten kezdik, megtámogatva a kedvező vállalati gyorsjelentési szezontól, és a Federal Reserve kamatcsökkentési ciklusával kapcsolatos várakozásoktól.

A befektetők most nagy várakozással tekintenek Jerome Powell Fed-elnök pénteki, Jackson Hole-i beszéde felé, remélve, hogy az kellően laza hangvételű lesz.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Julian Emanuel, az Evercore ISI vezető részvény- és kvantitatív stratégája szerint azonban fennáll a veszély,

hogy Powell nem lesz olyan megengedő, mint ahogy azt a piacok remélik, ami kockázatot jelenthet a részvénypiacok számára.

Emanuel vasárnapi elemzésében rámutat, hogy Powell helyzete nehéz, mivel a Fed kettős mandátumának mindkét oldala problémás. A múlt heti fogyasztói és termelői árindexek felélesztették az "infláció ragadósságáról" szóló vitát, miközben a munkaerőpiaci adatok vegyesek: a munkanélküli segélykérelmek száma alacsony, de az augusztusi nem mezőgazdasági foglalkoztatási jelentés szerint a háromhavi átlag 2010 óta a leggyengébb.

Ráadásul egy olyan időszakban kezd egyre bizonytalanabbá válni a gazdasági háttér, amikor a részvények folyamatosan emelkednek. Az S&P 500 index P/E rátája 25,5-ön áll, ami a 2000-es év óta az egyik legmagasabb érték, ráadásul a szezonálisan jellemzően gyengébb őszi időszak előtt állunk - mondja Emanuel.

Egyes piaci szereplők emlékezhetnek Powell 2022-es Jackson Hole-i beszédére, amikor a Fed elnöke határozottan kijelentette, hogy az infláció elleni küzdelem az első számú feladat, és a kamatemelések folytatódni fognak. A részvénypiacok akkor negatívan reagáltak.

Emanuel szerint a piac most csalódhat, ha Powell csak 25 bázispontos kamatcsökkentést jelez előre a szeptember 17-i ülésre, és hangsúlyozza, hogy az 50 bázispontos csökkentés nem opció, valamint hogy az októberi vagy decemberi további lépések adatfüggőek maradnak.

Egy olyan piac számára, amely már az 50 bázispontos szeptemberi csökkentésre készült, egy kiegyensúlyozott álláspont 7-15%-os korrekciót indíthat októberig, még a strukturális, mesterséges intelligencia által hajtott bikapiac keretein belül

– véli a stratéga.

Emanuel szerint ez az őszi korrekció összhangban lehet a részvénypiac tipikusan gyenge szezonális jellegével.

A szakértő szerint ilyen forgatókönyv esetén érdemes lehet októberi put opciókat vásárolni a Nasdaq 100 indexet követő ETF-ekre. Emellett javasolja a vonzó értékeltségű szektorok, például az egészségügyi részvények vásárlását, és ennek finanszírozására a magasabb értékeltségű részvények, mint a Palantir, Cleveland-Cliffs és Coinbase eladását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Fórum

