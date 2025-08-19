21%-ot hoztak ezek az európai részvények, de vaskos kockázatot is hordoznak

  • Megjelenítés
Az európai kisebb kapitalizációjú részvények 21%-os emelkedést mutattak az áprilisi mélypont óta, és a szakértők szerint a rali még csak most kezdődött. A befektetők a világkereskedelmi feszültségek közepette egyre inkább a hazai piacokra koncentráló vállalatok felé fordulnak - írja a Bloomberg.
Michael Oliveros, az Invesco Ltd. globális kisvállalati részlegének vezetője jelentős változást tapasztalt az európai kisvállalati részvények iránti érdeklődésben. Míg 2025 elején nehezen tudta felkelteni a befektetők figyelmét, mostanra a helyzet gyökeresen megváltozott, köszönhetően Donald Trump kiszámíthatatlan kereskedelempolitikájának és az átfogó vámintézkedéseknek.

A Stoxx Europe Small 200 Index 21%-kal emelkedett az áprilisi mélypontja óta, amely Trump "Felszabadítási napi" vámbejelentése után következett be, ez felülmúlja a nagyvállalati megfelelőjének 17%-os növekedését.

A kisebb európai cégek erősebb hazai kitettségük miatt az euró idei 13%-os erősödéséből is profitáltak.

Oliveros 793 millió eurós Invesco Continental European Small Cap Equity alapja az elmúlt évben a versenytársak 82%-át felülmúlta. Legnagyobb befektetései között szerepel az osztrák Bawag Group AG, a svéd Asker Healthcare Group AB és a brit SigmaRoc Plc építőanyag-gyártó vállalat.

Az Alken Asset Management-nél Nicolas Walewski kisvállalati alapja idén a versenytársak 99%-át túlszárnyalta. Stratégiájában kihasználta a németországi történelmi költségvetési reform által generált védelmi ipari fellendülést, olyan részvényeket vásárolva, mint a francia Exail Technologies, amely tengeralattjárók navigációjához használt inerciális jeladókat gyárt. A vállalat részvényei 2025-ben több mint 550%-kal emelkedtek.

Benjamin Rousseau, az Edmond de Rothschild Asset Management európai kisvállalati alapkezelője az infrastruktúra szektorban talált értéket, nemrég vásárolt részvényeket az olasz ICoP SpA-ban, amely föld alatti építkezésekre, például csővezetékek, alagutak és metróállomások kivitelezésére specializálódott.

A kisvállalati részvények évekig alulteljesítettek a magas kamatlábak és a lassú gazdasági növekedés közepette, ami vonzóvá tette értékeltségüket. Ezek a részvények általában 20%-os prémiummal kereskednek nagyobb társaikhoz képest, de az elmúlt két évben relatív diszkonttal voltak elérhetők.

A kilátásokat azonban továbbra is kockázatok övezik. A globális kereskedelempolitika még nem rendeződött, és az ukrajnai tűzszünetről is folynak a tárgyalások.

Bár az európai vállalatok nyereségnövekedése stabil, elmarad az amerikai cégek teljesítményétől.

Az európai kisvállalati alapokból 2,8 milliárd dollár áramlott ki idén július végéig, míg a közepes méretű vállalati alapokba 1,1 milliárd dollár áramlott be az EPFR Global adatai szerint. A szakértők szerint azonban a nyereség-előrejelzések erősebb relatív növekedést mutatnak az európai kisvállalatoknál, ami még nem tükröződik a részvényárakban.

