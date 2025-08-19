21%-ot hoztak ezek az európai részvények, de vaskos kockázatot is hordoznak

Michael Oliveros, az Invesco Ltd. globális kisvállalati részlegének vezetője jelentős változást tapasztalt az európai kisvállalati részvények iránti érdeklődésben. Míg 2025 elején nehezen tudta felkelteni a befektetők figyelmét, mostanra a helyzet gyökeresen megváltozott, köszönhetően Donald Trump kiszámíthatatlan kereskedelempolitikájának és az átfogó vámintézkedéseknek.
A Stoxx Europe Small 200 Index 21%-kal emelkedett az áprilisi mélypontja óta, amely Trump "Felszabadítási napi" vámbejelentése után következett be, ez felülmúlja a nagyvállalati megfelelőjének 17%-os növekedését.
A kisebb európai cégek erősebb hazai kitettségük miatt az euró idei 13%-os erősödéséből is profitáltak.
Oliveros 793 millió eurós Invesco Continental European Small Cap Equity alapja az elmúlt évben a versenytársak 82%-át felülmúlta. Legnagyobb befektetései között szerepel az osztrák Bawag Group AG, a svéd Asker Healthcare Group AB és a brit SigmaRoc Plc építőanyag-gyártó vállalat.
Az Alken Asset Management-nél Nicolas Walewski kisvállalati alapja idén a versenytársak 99%-át túlszárnyalta. Stratégiájában kihasználta a németországi történelmi költségvetési reform által generált védelmi ipari fellendülést, olyan részvényeket vásárolva, mint a francia Exail Technologies, amely tengeralattjárók navigációjához használt inerciális jeladókat gyárt. A vállalat részvényei 2025-ben több mint 550%-kal emelkedtek.
Benjamin Rousseau, az Edmond de Rothschild Asset Management európai kisvállalati alapkezelője az infrastruktúra szektorban talált értéket, nemrég vásárolt részvényeket az olasz ICoP SpA-ban, amely föld alatti építkezésekre, például csővezetékek, alagutak és metróállomások kivitelezésére specializálódott.
A kisvállalati részvények évekig alulteljesítettek a magas kamatlábak és a lassú gazdasági növekedés közepette, ami vonzóvá tette értékeltségüket. Ezek a részvények általában 20%-os prémiummal kereskednek nagyobb társaikhoz képest, de az elmúlt két évben relatív diszkonttal voltak elérhetők.
A kilátásokat azonban továbbra is kockázatok övezik. A globális kereskedelempolitika még nem rendeződött, és az ukrajnai tűzszünetről is folynak a tárgyalások.
Bár az európai vállalatok nyereségnövekedése stabil, elmarad az amerikai cégek teljesítményétől.
Az európai kisvállalati alapokból 2,8 milliárd dollár áramlott ki idén július végéig, míg a közepes méretű vállalati alapokba 1,1 milliárd dollár áramlott be az EPFR Global adatai szerint. A szakértők szerint azonban a nyereség-előrejelzések erősebb relatív növekedést mutatnak az európai kisvállalatoknál, ami még nem tükröződik a részvényárakban.
