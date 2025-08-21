Alig kezdtek el esni a tech részvények, máris milliárdokat kerestek a shortosok

Szerdán a technológiai részvények második napja gyengélkedtek, a Nasdaq Composite 0,7%-os csökkenése vezette a főbb indexek esését, miközben egyre több aggodalom merült fel az AI-boom fenntarthatóságával kapcsolatban. A Nasdaq összességében több mint 2%-ot esett kedden és szerdán.
Az S3 Partners adatai szerint a shortosok, akik a részvényárak csökkenésére fogadnak,
5,6 milliárd dollárt kerestek az AI-hoz kapcsolódó vállalatok részvényein az elmúlt két kereskedési napon.
Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman a Verge-nek adott nyilatkozatában elmondta, hogy bár az AI "a legfontosabb dolog, ami nagyon hosszú ideje történt", a technológia hasonló lufiban lehet, mint a 2000-es évek elején kipukkadt dotcom-lufi, amely a Nasdaq értékének több mint 80%-át semmisítette meg.
Hozzájárult a romló hangulathoz, hogy hétfőn az MIT kutatói közzétettek egy jelentést, amely szerint a vizsgált vállalatok 95%-a nem realizál megtérülést az AI-befektetésein.
A Magnificent Seven technológiai óriások közül a Meta szenvedte el a legnagyobb veszteséget, részvényei 4%-ot estek az elmúlt öt kereskedési napon, míg az Nvidia papírjai 3,8%-ot veszítettek értékükből. A Microsoft és az Apple részvényei közel 3%-ot, a Google részvényei pedig 1%-ot estek.
Az öt vállalat elleni short pozíciók több mint 2,8 milliárd dollárt hoztak a befektetőknek az elmúlt két napban.
A technológiai óriásokon kívül még élesebb volt a visszaesés. Az AMD chipgyártó részvényei több mint 10%-ot zuhantak az elmúlt öt kereskedési napon, míg a Broadcom és a Micron részvényei több mint 5%-ot veszítettek értékükből. A CoreWeave, amely számítási kapacitást biztosít a Microsoftnak és a Metának, 24%-ot esett ugyanezen időszak alatt.
Miközben a Meta megtöbbszörözte AI-befektetéseit, és az elmúlt hónapokban milliárdokat költött felvásárlásokra, a befektetők 4,7 milliárd dollárt fektettek a Meta elleni short pozíciókba az elmúlt hét napban, miután a hírek szerint a vállalat befagyasztotta a munkaerőfelvételt az AI-részlegében. Ezek a short pozíciók több mint 1,1 milliárd dollárt hoztak befektetőiknek az elmúlt két napban.
Az elmúlt napok egyik legnagyobb vesztese a Palantir volt. A vállalat részvényei áprilisi mélypontjukról több mint 150%-kal emelkedtek, de az elmúlt öt napban folyamatosan estek – ez a leghosszabb veszteséges sorozatuk március óta – és több mint 15%-ot veszítettek értékükből. A részvény shortolói több mint 1 milliárd dollárt kerestek pozícióikon az elmúlt két napban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
