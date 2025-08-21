Csontot dob a kormány a lakossági befektetőknek: mennyit hoz a tervezett adócsökkentés?

2023 júliusától kell szochót fizetni a kamatjövedelmek után
Egy 2023. májusi kormányrendelet értelmében a korábban is létező 15%-os "kamatadó" (személyi jövedelemadó) mellé 13%-os szociális hozzájárulási adót (szocho) vetett ki a kormány a megtakarítási formák egy részére. Az adót a 2023. július 1-je után lekötött bankbetétekből, illetve az újonnan vásárolt értékpapírokból (pl. vállalati kötvények, befektetési jegyek) származó jövedelem után kell megfizetni.
Az adó az alábbi befektetéseket sújtja:
- lekötött és látra szóló betétek;
- kötvények;
- nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegyek (kivéve ingatlanalapok befektetési jegyei);
- nyereménybetétek;
- megtakarítási célú életbiztosítások.
Az alábbi befektetéseket alapesetben nem érinti a szociális hozzájárulási adó:
- 2019. júniusa után kibocsátott és/vagy 2023. júliusa előtt vásárolt magyar állampapírok;
- ingatlanalapok;
- részvények;
- ETF-ek.
Az adó kiterjesztése csaknem megduplázta az érintett befektetések adóterhelését: 15%-ról 28%-ra emelkedett a kamatjövedelmet terhelő adó
abban az esetben, ha 2023 júliusában vagy annál később kötötte le a bankbetétjét (vagy vásárolta értékpapírját) a befektető. A megnövelt adóterhelés átmenetinek indult, de 2024-ben az is eldőlt, hogy határozatlan időre fennmarad a megtakarításokat terhelő szocho.
A szociális hozzájárulási adóval szemben a tartós befektetési számla (TBSZ) segítségével lehetett ideig-óráig védekezni: az ilyen számlákon tartott befektetésekre sokáig nem terjedt ki a szocho hatálya, mígnem 2025-től bezárták ezt a kiskaput, így ma már a lejárat előtt feltört tartós befektetési számlákra is vonatkozik a szocho.
A 2019. június után kibocsátott állampapírokból származó jövedelem a lakossági befektetők számára adómentes, azaz a nyereséget sem SZJA, sem szociális hozzájárulási adó nem terheli. Az idő előtt feltört TBSZ/NYESZ esetétől eltekintve abban az esetben kellhet magyar állampapírból származó jövedelem után adót fizetni, ha azt 2019 júniusánál korábban bocsátották ki és a lakossági befektető azt 2023 júniusa után vásárolta.
100 forint nyereségből ma 28 forint az adó, ez csökkenhet 27 forintra
A szocho mértékének kiszámítása a nem tartós befektetési szerződés keretein belül tartott bankbetétek, befektetési alapok és az adóköteles (pl. vállalati) kötvények esetében a legegyszerűbb. A jövedelem, azaz a befektetett tőke és a realizált nyereség közti különbség 15%-a személyi jövedelemadóként, további 13%-a pedig szociális hozzájárulási adóként fizetendő be a költségvetésbe, azaz egyszerűen 100 forintból 28 forint az adó mértéke.
Ez a 28%-os adókulcs csökkenhet 27%-ra, feltéve, hogy jövő évtől valóban 12%-ra csökken a szocho általános kulcsa.
Bonyolultabb a helyzet a megtakarítási célú életbiztosításoknál, illetve a TBSZ-en lévő befektetéseknél. Az egyszeri díjfizetésű befektetési életbiztosításoknál a szocho mértéke a szerződés kezdetétől számított 3 éven belül 13% (SZJA 15%), 3 és 5 év között 6,5% (SZJA 7,5%), végül 5 évet követően mindkét adónem nullára csökken.
Az általános szocho-kulcs csökkentésének hatására itt a magasabb összesített adókulcs 28%-ról 27%ra csökkenne, míg a kisebb összesített adókulcs 14%-ról 13,5%-ra.
A rendszeres díjfizetésű életbiztosítások esetében hosszabbak az időlimitek: az első 6 évben teljes adókulcs (13% szocho, 15% SZJA) terheli a nyereséget, 6-10 év között felére csökkennek az adókulcsok (6,5% szocho, 7,5% SZJA), majd 10 év után adómentessé válik a megtakarítás. A szocho-csökkentés a magasabb adókulcs esetében itt is 1 százalékpontos, a kisebb esetében 0,5 százalékpontos enyhülést eredményezne.
A tartós befektetési számla adózása hasonlóképpen működik, de nem teljesen azonos adókulcsokkal. Itt a gyűjtőév lejáratát követően 3 éven belüli feltörés esetén 15% az SZJA és 13% a szocho (összesen 28%), 3 és 5 év között az SZJA 10%-ra csökken, míg a szocho 8%-ra mérséklődik (összesen 18%), és 5 év után válik adómentessé a befektetés.
Mivel itt sem az SZJA, sem a szocho kulcsa nem felére csökken az első időlimit átlépésekor (ellentétben az életbiztosításokkal), ezért nem lehet egyértelműen megjósolni, hogy a kisebb adókulcsnál mit eredményezne a szocho kulcsának 13%-ról 12%-ra történő csökkentése, de feltehetően 0,5 vagy 1 százalékponttal enyhülne a terhelés. A nagyobb adókulcsnál pedig várhatóan 1 százalékponttal csökkenne az adóterhelés.
Így változna a befektetők hozama, ha 12%-ra csökkentik a szochót
A hipotetikus szocho-csökkentés hozamra gyakorolt hatása nem különösebben nagy: például 1 millió forint kezdőtőke és 5%-os bruttó betéti kamat esetén 36 000 forintról 36 500 forintra nőne az egy év alatt elérhető nettó nyereség. Egy jóval szemrevalóbb, 20%-os (például befektetési alappal elért) bruttó hozam esetén pedig 144 ezer forintról 146 ezer forintra, azaz szerény 2 ezer forinttal nőne a befektető nettó nyeresége egymillió forintra vetítve. A szocho-csökkentés fő nyertesei tehát nem a lakossági befektetők, sokkal inkább a munkáltatók lehetnek, ők azok, akik a kifizetett béreket terhelő járulékokon a legnagyobb összegeket spórolhatják meg egy ilyen jellegű adóenyhítéssel.
|Mennyi lesz 1 millió forintból 1 év alatt?
|Bruttó hozam
|5%
|10%
|15%
|20%
|25%
|Adó nélkül (forint)
|1 050 000
|1 100 000
|1 150 000
|1 200 000
|1 250 000
|Kamatadóval (forint)
|1 042 500
|1 085 000
|1 127 500
|1 170 000
|1 212 500
|Kamatadóval és 13% szochóval (forint)
|1 036 000
|1 072 000
|1 108 000
|1 144 000
|1 180 000
|Nettó hozam a szocho bevezetése előtt
|4,25%
|8,50%
|12,75%
|17,00%
|21,25%
|Nettó hozam a 13%-os szocho bevezetése után
|3,60%
|7,20%
|10,80%
|14,40%
|18,00%
|A 13%-os szocho előtti és utáni nettó hozam aránya
|118,06%
|118,06%
|118,06%
|118,06%
|118,06%
|Szocho nélküli nettó hozamhoz szükséges bruttó hozam 13% szochóval
|5,90%
|11,81%
|17,71%
|23,61%
|29,51%
|Kamatadóval és 12% szochóval (forint, hipotetikus)
|1 036 500
|1 073 000
|1 109 500
|1 146 000
|1 182 500
|Nettó hozam a 12%-os szocho bevezetése esetén
|3,65%
|7,30%
|10,95%
|14,60%
|18,25%
|Szocho nélküli és 12% szocho utáni nettó hozam aránya
|116,44%
|116,44%
|116,44%
|116,44%
|116,44%
|Szocho nélküli nettó hozamhoz szükséges bruttó hozam 12% szochóval
|5,82%
|11,64%
|17,47%
|23,29%
|29,11%
|Forrás: Portfolio-számítás
