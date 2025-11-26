Helyzet van Japánban: eddig, és ne tovább

Van egy hely a világon, ahol a kötvények elkezdtek vitatkozni a kormánnyal. A számok a felszínen még nyugodtnak tűnnek, a politikusok mosolyognak, de a görbe hosszú vége egészen mást mesél. Ha nekik van igazuk, nemcsak ott, hanem nálunk is le kell majd számolni néhány kényelmes illúzióval.

Japánban megint egyszerre akarnak mindent. Már rég nem az a kérdés, hogyan lehet legyőzni a deflációt – azt a csatát már évekkel ezelőtt megnyerték. Most az a tét, hogy meddig bírja a piac a „minden irányba egyszerre lazítunk” politikát: rekordmagas államadósság, újabb fiskális csomag, továbbra is nagyon laza jegybank és tartósan gyenge jen.

Az elmúlt hetek egyik legfontosabb története ebből a szempontból az volt, amikor a kormány bejelentett egy több mint 20 ezermilliárd jenes (GDP 3%-a) élénkítő csomagot – és erre a hosszú japán kötvényhozamok azonnal felszúrtak, miközben a jen a dollárral szemben közel éves mélypont közelébe gyengült.

Pont az ellenkezője történt annak, amit egy jól fogadott növekedési sztoritól várnánk: nem bizalom, hanem idegesség jelent meg az állampapírpiacon.