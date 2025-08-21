Egy kiadós esés első jeleit látjuk a tőzsdéken? Véleményt mondott a Citi

Scott Chonert, a Citigroup elemzője a szerdai piaci esés közben kiadott egy "Két nap már trend?" című elemzést. Az S&P 500 index a tegnapi mélypontján mindössze 1,9%-kal maradt el az előző heti rekordértéktől, de a visszaesés súlyosabbnak tűnt, mivel számos népszerű momentum-részvény – különösen a Palantir Technologies, amely két nap alatt közel 20%-ot zuhant – jelentős nyomás alá került.
A nagy kedvencnek számító technológiai és mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvényektől való elfordulás miatt a Citi már kérdéseket kap az ügyfelektől a piaci nyomás okairól. Chronert szerint "két nap nyilvánvalóan nem trend, de az események indokolnak némi perspektívát".
Fontos a jelenlegi néhány százalékos visszaesést az S&P 500 áprilisi mélyponttól a közelmúltbeli csúcsig tartó 32%-os emelkedésének fényében vizsgálni. A technológiai részvényekben gazdag Nasdaq 100 ugyanebben az időszakban 45%-kal emelkedett, ami arra ösztönözte a befektetőket, hogy profitot realizáljanak a technológiai szektorban és más, lemaradó területeket vegyenek fontolóra.
Az elmúlt két nap inkább rotációs hatásra utal, mivel az ágazati teljesítmények eltérőek voltak, de a hagyományosan defenzív szektorok, mint az ingatlan, alapvető fogyasztási cikkek, egészségügy és közművek javára
- mondja Chronert. Az energia, nyersanyagok és pénzügyi szektorok szintén emelkedtek az elmúlt két kereskedési napon.
Az elemző hangsúlyozza, hogy a piac napokban látott ingadozása nem rendkívüli, és még egy 5%-os visszaesés is a "normál üzletmenet része".
Egy 10%-os korrekció valószínűleg konkrét kiváltó okot igényelne, véli, elutasítva a mesterséges intelligenciával kapcsolatos túlköltekezésről és lufiról szóló piaci pletykákat.
Az elmúlt két nap hírei nem utalnak semmi különösen figyelemreméltóra közvetlenül a fundamentumok terén.
A következő hónapokban figyelemmel kísérendő potenciális piaci katalizátorok között szerepel Jerome Powell Fed-elnök pénteki beszéde, amely Chronert szerint "nem lesz különösebben jelentős", hacsak Powell nem vesz határozottan szigorúbb irányt.
A Labor Day után a Citi TMT konferenciát tart, amelyen Chronert "általánosan pozitív kommentárokat vár a mesterséges intelligencia kapcsán". Ezt követően várhatóan szeptember közepén a Fed kamatcsökkentést hajt végre, ami segítheti a részvényeket, bár az ezt megelőző munkaerőpiaci adatok meghatározhatják a hangulatot.
Októberben kezdődik a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon. Itt Chronert óvatosabb, két fő kockázatot említve:
Az egyik, hogy a mesterséges intelligencia által érintett részvények esetében magas a mérce a további tőkekiadások és a kapcsolódó fundamentumok tekintetében. A másik, hogy a vámok a második negyedévhez képest kissé nagyobb ellenszélként jelenhetnek meg.
Ennek ellenére a Fed további kamatcsökkentései az év végéig segíthetik az S&P 500-at Chronert 6600 pontos célárának elérésében, állítja az elemző. "Volatilitás várható, de fel akarunk készülni arra, hogy vásároljunk egy jelentősebb visszaesés esetén, ha az bekövetkezne" - fogalmaz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Ez durva: betiltanák, hogy nyugdíjat is kapjanak az állami alkalmazottak
Vagy nyugdíj, vagy fizetés.
Elkezdtek szenvedni a tőzsde sztárrészvényei, a Goldman Sachs szerint viszont itt az ideje beszállni
Vételi lehetőséget látnak az esésben.
Egyértelmű nemet mondott Zelenszkij Oroszország két fontos követelésére
Mi lesz így a béketárgyalásokkal?
Megjött a várva várt megállapodás az EU és az USA között – rengetegen örülhetnek
Számos európai kulcságazat fellélegezhet, sőt örülhet az egyezménynek.
Itt a következő magyar város, amelyik korlátozza a betelepüléseket
Elővásárlási jog, 100 ezer forintos hozzájárulás, magyar nyelvtudás.
Több mint egy évtizedbe telt, de ismét megvan a bűvös 3000 milliárd forint a nyugdíjpénztárakban
Nemzetközi összevetésben viszont gyászos a magyar helyzet.
Elmondta Szergej Lavrov, mi kell a Zelenszkij-Putyin találkozó megvalósulásához
Egyre inkább úgy néz ki, egyhamar nem találkozik a két vezető.
Kinyírja a Duolingót a ChatGPT?
Tőzsdei papírok AI-veszélyben.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Nem volt elég a tavalyi helikopterezés, idén hajóra váltottak (x)
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?