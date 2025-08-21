  • Megjelenítés
Egy kiadós esés első jeleit látjuk a tőzsdéken? Véleményt mondott a Citi
Egy kiadós esés első jeleit látjuk a tőzsdéken? Véleményt mondott a Citi

Portfolio
A Citigroup elemzője szerint a jelenlegi amerikai tőzsdei korrekció csupán portfólió-átrendezés, nem pedig egy nagyobb nyár végi visszaesés kezdete - közölte a MarketWatch.
Scott Chonert, a Citigroup elemzője a szerdai piaci esés közben kiadott egy "Két nap már trend?" című elemzést. Az S&P 500 index a tegnapi mélypontján mindössze 1,9%-kal maradt el az előző heti rekordértéktől, de a visszaesés súlyosabbnak tűnt, mivel számos népszerű momentum-részvény – különösen a Palantir Technologies, amely két nap alatt közel 20%-ot zuhant – jelentős nyomás alá került.

A nagy kedvencnek számító technológiai és mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvényektől való elfordulás miatt a Citi már kérdéseket kap az ügyfelektől a piaci nyomás okairól. Chronert szerint "két nap nyilvánvalóan nem trend, de az események indokolnak némi perspektívát".

Fontos a jelenlegi néhány százalékos visszaesést az S&P 500 áprilisi mélyponttól a közelmúltbeli csúcsig tartó 32%-os emelkedésének fényében vizsgálni. A technológiai részvényekben gazdag Nasdaq 100 ugyanebben az időszakban 45%-kal emelkedett, ami arra ösztönözte a befektetőket, hogy profitot realizáljanak a technológiai szektorban és más, lemaradó területeket vegyenek fontolóra.

Az elmúlt két nap inkább rotációs hatásra utal, mivel az ágazati teljesítmények eltérőek voltak, de a hagyományosan defenzív szektorok, mint az ingatlan, alapvető fogyasztási cikkek, egészségügy és közművek javára

- mondja Chronert. Az energia, nyersanyagok és pénzügyi szektorok szintén emelkedtek az elmúlt két kereskedési napon.

Az elemző hangsúlyozza, hogy a piac napokban látott ingadozása nem rendkívüli, és még egy 5%-os visszaesés is a "normál üzletmenet része".

Egy 10%-os korrekció valószínűleg konkrét kiváltó okot igényelne, véli, elutasítva a mesterséges intelligenciával kapcsolatos túlköltekezésről és lufiról szóló piaci pletykákat.

Az elmúlt két nap hírei nem utalnak semmi különösen figyelemreméltóra közvetlenül a fundamentumok terén.

A következő hónapokban figyelemmel kísérendő potenciális piaci katalizátorok között szerepel Jerome Powell Fed-elnök pénteki beszéde, amely Chronert szerint "nem lesz különösebben jelentős", hacsak Powell nem vesz határozottan szigorúbb irányt.

A Labor Day után a Citi TMT konferenciát tart, amelyen Chronert "általánosan pozitív kommentárokat vár a mesterséges intelligencia kapcsán". Ezt követően várhatóan szeptember közepén a Fed kamatcsökkentést hajt végre, ami segítheti a részvényeket, bár az ezt megelőző munkaerőpiaci adatok meghatározhatják a hangulatot.

Októberben kezdődik a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon. Itt Chronert óvatosabb, két fő kockázatot említve:

Az egyik, hogy a mesterséges intelligencia által érintett részvények esetében magas a mérce a további tőkekiadások és a kapcsolódó fundamentumok tekintetében. A másik, hogy a vámok a második negyedévhez képest kissé nagyobb ellenszélként jelenhetnek meg.

Ennek ellenére a Fed további kamatcsökkentései az év végéig segíthetik az S&P 500-at Chronert 6600 pontos célárának elérésében, állítja az elemző. "Volatilitás várható, de fel akarunk készülni arra, hogy vásároljunk egy jelentősebb visszaesés esetén, ha az bekövetkezne" - fogalmaz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

