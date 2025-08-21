Elkezdtek szenvedni a tőzsde sztárrészvényei, a Goldman Sachs szerint viszont itt az ideje beszállni

A Goldman Sachs kereskedési részlege friss elemzésében rámutatott, hogy amikor a cég High Beta Momentum kosara korábban 5 nap alatt 10%-ot vagy többet esett, az esetek 80%-ában a következő héten már emelkedett.

A medián hozam a következő héten 4,5%, egy hónapon belül pedig több mint 11% volt.

A momentum stratégia - amely a közelmúlt nyertes részvényeinek vásárlására és a lemaradók shortolására épül - hirtelen visszaesése először a shortolt részvények ralija miatt következett be. Az e heti esést azonban már inkább a kosár long pozícióinak veszteségei okozták. A kosár augusztus 6. és 19. között 13%-ot esett, miután korábban közel járt a történelmi csúcsához.

A Goldman elemzői a technikai grafikonokat is vizsgálták, hogy meghatározzák, mi állíthatja meg az esést. A momentum kosár közel került a túladott szinthez, és közelíti az úgynevezett regressziós csatornájának alját, ami lényegében a meglévő trend alsó határa. A kosár a 200 napos mozgóátlaga alá is esett, amely szint jelentős támaszként szolgálhat.

Ez jó belépési pont lehet, hacsak a technológiai vállalatok jövő heti gyorsjelentései nem indítanak el egy elhúzódó eladási hullámot az AI-részvényeknél

- írta a Goldman. A Nvidia, amely mind az S&P 500, mind a Nasdaq 100 index legnagyobb tagja, augusztus 27-én teszi közzé negyedéves eredményeit.

Az elmúlt három nap legnagyobb vesztesei között szerepel a Palantir Technologies (12%-os eséssel), valamint az AMD és a Super Micro Computer (amelyek egyaránt több mint 6%-ot estek). A Nvidia csak 2,8%-ot esett ez idő alatt, de jelentős súlya miatt így is lehúzta a piacot.

A momentum faktor gyengélkedése az egyre jelentősebb befektetői aggályok közepette alakult ki, beleértve a magas értékeltségeket, a túlfeszített pozícionáltságot, és a Kínából érkező növekvő versenyt.

A Nasdaq 100 index 27-es előre tekintő P/E rátával kereskedik, ami közel harmadával magasabb a hosszú távú átlagnál.

Kína figyelmeztette a technológiai cégeket, hogy kerüljék az Nvidia chipjeinek használatát.

A CoreWeave nevű, felhőalapú számítástechnikai vállalat részvényei nagyot estek a cég negyedéves jelentése után, ami egyaránt hozzájárult a szektor gyengélkedéséhez.

A technológiai befektetők számára egy másik aggodalomra okot adó hír is megjelent a héten, amikor az MIT jelentése megállapította, hogy a bevételek növekedésének ösztönzésére bevezetett generatív mesterséges intelligencia projektek többsége kudarcot vallott, és a generatív mesterséges intelligencia pilotprojektek mindössze 5%-a hoz profitot.

Végül pedig a Meta az is negatívan befolyásolta a hangulatot, hogy a Meta befagyasztotta az AI-hoz kapcsolódó munkakörökbe való toborzást.

Érdemes viszont megjegyezni, hogy ez nem az első alkalom idén, amikor a High-Beta Momentum kosár jelentősebb kilengést mutat, sőt, ez már a negyedik 10% feletti visszaesés 2025-ben.

A momentum elmúlt időszakban tapasztalt csökkenése jól tükrözi, hogy hogyan kereskedett ez a faktor idén. Egész évben frusztráló és csapkodó kereskedés volt jellemző

– mondta Christopher Cain, a Bloomberg Intelligence munkatársa.

Bár a jelenlegi visszaesés taktikai lehetőséget kínálhat, arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a történelem során ritkán volt ennél nagyobb értékeltségi különbség a magas momentumú részvények javára az alacsony momentumú részvényekhez képest.

