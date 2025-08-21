Elkezdtek szenvedni a tőzsde sztárrészvényei, a Goldman Sachs szerint viszont itt az ideje beszállni

A Goldman Sachs kereskedési részlege friss elemzésében rámutatott, hogy amikor a cég High Beta Momentum kosara korábban 5 nap alatt 10%-ot vagy többet esett, az esetek 80%-ában a következő héten már emelkedett.
A medián hozam a következő héten 4,5%, egy hónapon belül pedig több mint 11% volt.
A momentum stratégia - amely a közelmúlt nyertes részvényeinek vásárlására és a lemaradók shortolására épül - hirtelen visszaesése először a shortolt részvények ralija miatt következett be. Az e heti esést azonban már inkább a kosár long pozícióinak veszteségei okozták. A kosár augusztus 6. és 19. között 13%-ot esett, miután korábban közel járt a történelmi csúcsához.
A Goldman elemzői a technikai grafikonokat is vizsgálták, hogy meghatározzák, mi állíthatja meg az esést. A momentum kosár közel került a túladott szinthez, és közelíti az úgynevezett regressziós csatornájának alját, ami lényegében a meglévő trend alsó határa. A kosár a 200 napos mozgóátlaga alá is esett, amely szint jelentős támaszként szolgálhat.
Ez jó belépési pont lehet, hacsak a technológiai vállalatok jövő heti gyorsjelentései nem indítanak el egy elhúzódó eladási hullámot az AI-részvényeknél
- írta a Goldman. A Nvidia, amely mind az S&P 500, mind a Nasdaq 100 index legnagyobb tagja, augusztus 27-én teszi közzé negyedéves eredményeit.
Az elmúlt három nap legnagyobb vesztesei között szerepel a Palantir Technologies (12%-os eséssel), valamint az AMD és a Super Micro Computer (amelyek egyaránt több mint 6%-ot estek). A Nvidia csak 2,8%-ot esett ez idő alatt, de jelentős súlya miatt így is lehúzta a piacot.
A momentum faktor gyengélkedése az egyre jelentősebb befektetői aggályok közepette alakult ki, beleértve a magas értékeltségeket, a túlfeszített pozícionáltságot, és a Kínából érkező növekvő versenyt.
- A Nasdaq 100 index 27-es előre tekintő P/E rátával kereskedik, ami közel harmadával magasabb a hosszú távú átlagnál.
- Kína figyelmeztette a technológiai cégeket, hogy kerüljék az Nvidia chipjeinek használatát.
- A CoreWeave nevű, felhőalapú számítástechnikai vállalat részvényei nagyot estek a cég negyedéves jelentése után, ami egyaránt hozzájárult a szektor gyengélkedéséhez.
- A technológiai befektetők számára egy másik aggodalomra okot adó hír is megjelent a héten, amikor az MIT jelentése megállapította, hogy a bevételek növekedésének ösztönzésére bevezetett generatív mesterséges intelligencia projektek többsége kudarcot vallott, és a generatív mesterséges intelligencia pilotprojektek mindössze 5%-a hoz profitot.
- Végül pedig a Meta az is negatívan befolyásolta a hangulatot, hogy a Meta befagyasztotta az AI-hoz kapcsolódó munkakörökbe való toborzást.
Érdemes viszont megjegyezni, hogy ez nem az első alkalom idén, amikor a High-Beta Momentum kosár jelentősebb kilengést mutat, sőt, ez már a negyedik 10% feletti visszaesés 2025-ben.
A momentum elmúlt időszakban tapasztalt csökkenése jól tükrözi, hogy hogyan kereskedett ez a faktor idén. Egész évben frusztráló és csapkodó kereskedés volt jellemző
– mondta Christopher Cain, a Bloomberg Intelligence munkatársa.
Bár a jelenlegi visszaesés taktikai lehetőséget kínálhat, arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a történelem során ritkán volt ennél nagyobb értékeltségi különbség a magas momentumú részvények javára az alacsony momentumú részvényekhez képest.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
