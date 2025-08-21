  • Megjelenítés
Trump saját befektetéseiben menekül a kockázat elől beiktatása óta

Donald Trump januári beiktatása óta több mint 100 millió dollár értékben vásárolt vállalati, állami és önkormányzati kötvényeket – derül ki az amerikai kormányzati etikai hivatal (U.S. Office of Government Ethics) legfrissebb nyilvános adataiból. Azért a teljes vagyonát tekintve nem ennyire defenzív az elnök, befektetéseinek értéke jelentősen nőtt az elmúlt évben, többek közt kriptovaluta pozícióinak köszönhetően.

A kedden közzétett dokumentumok szerint Trump január 21. óta, azaz második ciklusa első napjaitól kezdve több mint 600 tranzakciót hajtott végre. A jelentés nem tartalmaz pontos összegeket, csak egy széles tartományt ad meg az egyes vásárlásokra – részletezte a Reuters hírügynökség cikke.

A kötvények között olyan nagyvállalatok papírjai szerepelnek, mint a Citigroup, a Morgan Stanley, a Wells Fargo, a Meta, a Qualcomm, a Home Depot, a T-Mobile USA és az UnitedHealth Group. Emellett különböző városok, államok, megyék és iskolakerületek által kibocsátott kötvényeket is vásároltak.

Egy magas rangú Fehér Ház-i tisztviselő hangsúlyozta: Trump és családja nem vesz részt a befektetések kezelésében vagy kiválasztásában,

azokat egy független pénzintézet menedzseli. Az etikai hivatal jóváhagyta a beszámolókat, amelyek megfelelnek a hatályos törvényeknek.

John Canavan, az Oxford Economics vezető amerikai elemzője szerint Trump kötvényvásárlásai valószínűleg a kockázatok mérséklését szolgálják. "Úgy tűnik, elsősorban vállalati és önkormányzati, magas minősítésű kötvényeket vett, ami egy módszer arra, hogy kicsit csökkentse a kockázatokat."

Trump vagyonnyilatkozatai szerint nettó vagyona jelentősen nőtt az utóbbi időben, főként kriptovalutákba és a Trump Media vállalatba történő befektetéseinek köszönhetően. Egy júniusi beszámoló alapján 2024-ben több mint 600 millió dollár bevételt szerzett különféle forrásokból – köztük kriptovalutából, golfpályákból, licencdíjakból és egyéb üzleti tevékenységekből.

Az elnököt korábban súlyos kritikákkal illették, miután egy mémcoint bocsátott ki, majd meghirdette, hogy a 220 legnagyobb tulajdonos meghívást kap egy exkluzív gálavacsorára május 22-én a washingtoni Trump National Golf Clubba, amin ő maga is részt vesz. A hír hatására a coin árfolyama közel megduplázódott. Egy demokrata szenátor, Elizabeth Warren azt kifogásolta, hogy szerinte Trump "arra használja az Egyesült Államok elnöki tisztségét, hogy a kriptovaluták révén gazdagabbá tegye magát."

A Reuters számításai szerint a teljes vagyona legalább 1,6 milliárd dollár.

