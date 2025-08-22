  • Megjelenítés
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat

A részvénypiac világában a siker kulcsa a tudatos és jól megalapozott döntésekben rejlik. Nem mindegy, hogy melyik céget választjuk befektetésünk tárgyául, hiszen a jó részvény hosszú távon jelentős vagyonnövekedést eredményezhet. Soron következő előadásunkon bemutatjuk a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítségével hatékonyan szűrhetjük ki azokat a papírokat, amelyek valóban megérik a figyelmet és a befektetést.
A részvénypiac dinamikus és összetett világa megköveteli, hogy a befektetők jól átgondolt és megalapozott döntéseket hozzanak.

Online előadásunkon bemutatjuk a részvénykiválasztás hét szabályát, amelyek segítenek átlátni a vállalatok pénzügyi helyzetét és növekedési potenciálját, ezáltal megkönnyítve a tudatos befektetői döntéseket.

Miről lesz szó?

  1. Tőkehozam (ROIC): A vállalat hatékonyságát jelzi a befektetett tőke hasznosításában.

  2. Bevételek növekedése: A stabil árbevétel-bővülés a hosszú távú siker alapja.

  3. Nyereség növekedése: A profit folyamatos növekedése erősíti a vállalat értékét.

  4. Kibocsátott részvények száma: A részvények számának változása befolyásolja az egy részvényre jutó eredményt.

  5. Hosszú lejáratú adósság / szabad cashflow < 5: Biztosítja a vállalat pénzügyi stabilitását.

  6. Szabad cashflow: A vállalat szabadon felhasználható pénzáramlása a fenntartható növekedés alapja.

  7. Ár a szabad cashflowhoz képest: Megmutatja, hogy a részvény ára reálisan tükrözi-e a vállalat teljesítményét.

Érdekelnek a részletek? Csatlakozz, és tedd meg az első lépést a tudatosabb befektetések felé!

Időpont: 2025. augusztus 24. 19:00 - 19:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

