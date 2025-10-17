A megatrend, ami fenekestül felforgat mindent – Mutatjuk, hogy veheted ki a részed a befektetési őrületből!

Az elmúlt hetekben váratlan fordulat rázta fel a tőzsdéket: néhány kulcsfontosságú bejelentés elég volt ahhoz, hogy bizonyos vállalatok részvényei szinte pillanatok alatt kilőjenek, piaci értékük pedig néhány nap leforgása alatt akár a többszörösére nőjön. A befektetői eufória a tetőfokán van, mi pedig most egy alapos feltételrendszer alapján utánajárunk, hogy melyik vállalatok lehetnek a következő nagy nyertesek. Hasonló témákkal is fglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A hét eleji elemzésünkben egy nagyon izgalmas, új tőzsdei mániával foglalkoztunk, ahol tulajdonképpen nem fokozatos árfolyam-emelkedéseket, hanem konkrét ugrásokat láthattunk a kiszemelt részvényeknél.

Elég volt egy-egy kisebb bejelentés vagy csak spekuláció, és máris kétszeresére, akár háromszorosára ugrott néhány vállalat értéke. Ez már önmagában nagyon izgalmas, hiszen ilyen fókuszált és intenzív befektetői mániát nagyon ritkán látni. De most eggyel még tovább megyünk:

megnézzük, hogy hol jöhet a következő nagy robbanás!