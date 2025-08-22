Kiszivárgott: nem mindennapi együttműködésre készült Elon Musk

A dokumentumok Elon Musk és az OpenAI közötti jogi vita részét képezik, amely tavaly kezdődött egy észak-kaliforniai szövetségi bíróságon. A bíró nemrég engedélyezte az OpenAI-nak, hogy ellenkeresettel éljen Musk ellen, aki 2015-ben Sam Altmannal és másokkal együtt alapította nonprofit szervezetként az OpenAI-t.

Musk februári felvásárlási ajánlata idején felháborodott azon, hogy a vállalat és Altman, az OpenAI vezérigazgatója, profitorientált céggé akarták alakítani a szervezetet. Az egykor baráti viszonyban lévő Altman és Musk azóta ellenfelekké váltak, különösen az OpenAI generatív mesterséges intelligencia területén elért vezető szerepe és a Microsofttól kapott milliárdos finanszírozás miatt.

Musk 2023-ban alapította meg az xAI-t, amelyet az OpenAI közvetlen versenytársának szánt.

Később beperelte az OpenAI-t szerződésszegésre hivatkozva, és megpróbálta megakadályozni a vállalat profitorientált céggé alakulását.

Az OpenAI ellenkeresetében azt állítja, hogy Musk és az xAI "színlelt ajánlata" károsította üzleti tevékenységét, valamint hogy Musk "zaklatást" folytat pereskedés, közösségi médiában és sajtóban történő támadások révén.

A panasz újabb részeként az OpenAI idézést nyújtott be a Meta ellen, hogy hozzáférjen a

vállalat, annak vezérigazgatója és Musk közötti, a felvásárlási ajánlattal kapcsolatos kommunikációhoz.

A csütörtökön közzétett bírósági nyilatkozatban az OpenAI közölte, hogy amikor Musk és az xAI befektetői konzorciumot próbált létrehozni a felvásárlás finanszírozására, szándéknyilatkozattal fordultak Zuckerberghez és

potenciális finanszírozási megállapodásokról vagy befektetésekről érdeklődtek.

A dokumentumok szerint sem Zuckerberg, sem a Meta nem írta alá a szándéknyilatkozatot. A Meta szóvivője nem kívánt nyilatkozni az ügyben, Musk ügyvédje pedig nem válaszolt a megkeresésre.

A beadvány szerint a Meta "jelentős összegeket költ saját AI-képességeinek fejlesztésére", és "100 millió dolláros vagy még nagyobb fizetési csomagokat kínál vezető AI-kutatóknak, valamint

megpróbálja elcsábítani az OpenAI alkalmazottait.

A Meta azzal érvelt, hogy az OpenAI dokumentumokra vonatkozó kérései túlzottan megterhelőek, és hogy az OpenAI-nak inkább Musktól és az xAI-tól kellene beszereznie a releváns dokumentumokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ