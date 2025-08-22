  • Megjelenítés
Románia bekeményített, korlátozzák a magánnyugdíjrendszer kifizetéseit
Befektetés

Románia bekeményített, korlátozzák a magánnyugdíjrendszer kifizetéseit

Portfolio
Nem lehet többé egyben felvenni a magánnyugdíjat: legfeljebb a tőke 30 százalékát lehet azonnal felvenni, a többit 8 év alatt csepegtetve folyósítják – írja a Transtelex a román Hotnews alapján.
Portfolio Future of Finance 2025
Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.
Információ és jelentkezés

A kormány elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely alapjaiban változtatja meg, hogyan juthatnak hozzá az emberek a magánnyugdíj-megtakarításaikhoz. Ez a döntés több mint 9 millió romániai embert érint: azokat, akik kötelezően fizettek be a második pillérbe, illetve azokat is, akik önkéntes nyugdíjpénztárban takarékoskodtak a harmadik pillérben.

A változás lényege: a jövőben nem lehet az egész megtakarítást egyszerre felvenni, ahogy eddig.

A szabály mostantól az, hogy a megtakarított összeg legfeljebb 30 százalékát lehet kivenni egyben, a többit pedig havonta, részletekben kapja meg az ember – legfeljebb nyolc éven keresztül. Ez kisebb módosításokat jelent a korábbi javaslathoz képest, ahol még csak 25 százalékot lehetett volna felvenni egyben, és a kifizetések tíz évig tartottak volna.

Arra is megmarad a lehetőség, hogy valaki a pénze fennmaradó részét élethosszig tartó nyugdíjkiegészítésként kapja meg, vagyis amíg él, havonta járjon neki a magánnyugdíj.

Kivételt képeznek azok, akiknek olyan kevés pénz van a számlájukon, hogy az nem éri el a szociális nyugdíjminimum tizenkétszeresét (ez tavaly év végén kb. 15 372 lej, azaz nagyjából 1,2 millió forint volt): ők kivehetik az egészet egy összegben, vagy kérhetik 12 hónap alatti részletekben.

A kormány szerint ez a változás elengedhetetlen ahhoz, hogy Románia csatlakozni tudjon az OECD-hez, azaz a világ legfejlettebb gazdaságait tömörítő szervezethez. A cél az, hogy az emberek ne egyben költsék el a magánnyugdíjukat, hanem több évre elosztva, így biztosítva maguknak hosszabb távon is stabil jövedelmet nyugdíjas korukban.

Ha valaki a nyugdíjba vonuláskor él azzal a lehetőséggel, hogy egyszerre felvegye a megtakarítása 30%-át, akkor komoly adóterhet is vállal. A kivett összeg után 10% egészségügyi hozzájárulást (CASS) és tőkepiaci nyereségadót is fizetni kell, bizonyos levonások mellett. Az ASF (a romániai pénzügyi felügyelet) alelnöke szerint ez összesen 12–13%-os veszteséget jelenthet a teljes nyugdíjvagyonból.

Ha viszont valaki a nyugdíjcélú megtakarítás egészének 8 éven át történő havi kifizetését vagy élethosszig tartó nyugdíjjá alakítását választja, és a havonta folyósított összeg 3 000 lej alatt marad, akkor nem kell adót és járulékot fizetni. Ez az egyik fő előnye az időben elnyújtott kifizetésnek: az adómentesség mellett az összeg kamatozhat is a továbbiakban, mivel a pénzt a kifizetési időszak alatt befektetik.

Ilie Bolojan miniszterelnök egy interjúban úgy vélekedett, a magánnyugdíj-kifizetéseket szabályozó törvénynek már 17 évvel ezelőtt hatályba kellett volna lépnie. Elmondta, hogy a törvénytervezetet a parlament meg fogja vitatni, így még „lehet javítani rajta”. Hangsúlyozta: a jogszabály célja, hogy a magánnyugdíjak kifizetése biztonságosan, kiszámíthatóan történjen a nyugdíjas évek alatt.

Kapcsolódó cikkünk

Ez durva: betiltanák, hogy nyugdíjat is kapjanak az állami alkalmazottak

Döntött Romániáról a Fitch Ratings

Veszélyes kockázat a nyugdíjrendszerben – ez vezetett idáig a szakértő szerint

Bezzeg, Románia: egyre közelebb a teljes földbe állás a gazdasági csoda után

Románia hozzányúl a magánnyugdíjrendszerhez, ennek sokan nem fognak örülni

Elkészült a jogszabály, Románia rendezi a bírók és ügyészek speciális nyugdíját

Megpendítették az államcsődöt! Súlyos megszorítások jönnek Romániában

Kőkeményen beleszállt Romániába a hitelminősítő, súlyos megszorításokról beszélnek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
musk
Befektetés
Kiszivárgott: nem mindennapi együttműködésre készült Elon Musk
Pénzcentrum
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility