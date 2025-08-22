  • Megjelenítés
Szinte hihetetlen: tízből négyen már az AI-hoz fordulnak befektetési tippekért
Szinte hihetetlen: tízből négyen már az AI-hoz fordulnak befektetési tippekért

Portfolio
A britek 40 százaléka használ mesterséges intelligencia eszközöket pénzügyi tanácsadásra, ami szakértők szerint aggasztó tendencia a megfelelő szakmai háttér hiánya miatt – írja a Financial Times.
A Finder pénzügyi összehasonlító oldal felmérése szerint a britek 40 százaléka használt már olyan eszközöket, mint a ChatGPT pénzügyi tanácsok "beszerzésére". Ezen belül 16 százalékuk részvényekkel és befektetésekkel kapcsolatos tippeket keresett, míg 15 százalékuk kriptovalutákkal kapcsolatos tanácsokat kért az AI-tól.

George Sweeney, a Finder pénzügyi és befektetési szakértője szerint

ez a jelenség rávilágít a pénzügyi tanácsadás terén tapasztalható hiányosságokra, amellyel jelenleg a brit pénzügyi felügyelet (FCA) is foglalkozik.

"Az AI jelenleg milliók befektetési döntéseit befolyásolja, miközben szakképesítés nélküli tanácsokat ad" – figyelmeztetett a szakértő.

A kutatás szerint a millenniumi generáció tagjai fordulnak leggyakrabban az AI-hoz befektetési tanácsokért: 65 százalékuk használta már vagy fontolgatja használatát. Őket követi a Z generáció 62 százalékkal. A Z generáció 28 százaléka és a millenniumi generáció 34 százaléka már ténylegesen használt is AI-t befektetési tanácsokért, míg az X generációnál (45-60 évesek) ez az arány csak 6 százalék, a baby boomerek (61-79 évesek) körében pedig mindössze 3 százalék.

"Bár a befektetés ma már mindenki számára elérhetőbb, mint valaha, aggasztó, hogy a britek hatoda olyan amerikai fejlesztésű nyelvi modellekhez fordul, amelyeket tömegek kiszolgálására terveztek, nem pedig személyre szabott tanácsadásra" – jegyezte meg Sweeney.

A felmérés azt is kimutatta, hogy a brit felnőttek 19 százaléka használt már AI-t személyes költségvetés készítésére, és további 31 százalék fontolgatja ezt a lehetőséget.

Sweeney figyelmeztetett, hogy bár az AI hasznos lehet, fontos az információkat további kutatással ellenőrizni vagy pénzügyi tanácsadóval konzultálni:

A hétköznapi emberek bajba kerülhetnek, ha úgy kezdenek befektetni, hogy nem értik tisztán saját céljaikat, időhorizontjukat és kockázatvállalási hajlandóságukat. A ChatGPT nem tudja megválaszolni ezeket a kérdéseket helyettünk.

A szakértő azt tanácsolja: ne vegyük szentírásnak a ChatGPT tippjeit – hasznos eszköz, de kombinálni kell saját kutatásunkkal, és érdemes összehasonlítani a lehetőségeket vagy szakképzett pénzügyi tanácsadóval konzultálni, mielőtt bármilyen fontos, hosszú távú befektetési döntést hoznánk.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

