Változik egy lakossági állampapír kamata, egy módon nyerhetsz vele nagyot

A három év futamidejű, 2028/U sorozatszámú Euró Magyar Állampapír változó kamatozású, a 3 hónapos EURIBOR-t követő állampapír. Az EURIBOR az euró betétekre vonatkozó éves bankközi kamatlábat takarja.
Az állampapír kamatprémiumot nem fizet, azaz a kamata megegyezik a kamatperiódus fordulónapját megelőző harmadik munkanapon a European Money Market Institute (EMMI) által közzétett EURIBOR mértékével. Kivéve, ha negatív vagy nulla az EURIBOR, mert ez esetben az állampapír kamatlába évi 0,001%.
Az új, három hónapos kamatperiódusban évi 2,026% kamatot termel az Euró Magyar Állampapír, ennek időarányos részét, 0,52%-ot november 23-án fizeti ki a befektetőknek.
Ezzel az EMÁP a legalacsonyabb kamatozású lakossági állampapír marad, de fontos, hogy a befektetőknek az euró-forint árfolyam alakulásától függően árfolyamnyereségük vagy -veszteségük is keletkezhet. Ha például egy éven keresztül 2,026% maradna az EMÁP kamata, a Bónusz Magyar Állampapíré pedig a mostani 7,10% körüli szinten stabilizálódna, akkor mintegy 5%-os forintgyengülés esetén lenne azonos a két papír forintban számított hozama. Ehhez a jelenlegi, 396-os árfolyamról jelentős mértékben, 416-ra kellene gyengülnie a forintnak az euróval szemben. Aki legalább ekkora árfolyam-elmozdulásra, valamint nagyjából változatlan kamatszintekre számít, ő a várakozásai beigazolódása esetén az EMÁP-pal felülteljesítheti a többi lakossági állampapír hozamát.
Az aktuálisan elérhető lakossági állampapírok kamatait az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze.
