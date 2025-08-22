Véleményt mondott a Concorde a Duna House-ról

A Duna House második negyedéves eredményei nagyrészt összhangban voltak a Concorde egész évre vonatkozó becsléseivel. A pénzügyi közvetítés továbbra is erős lendületet mutat, és a Concorde véleménye szerint az eurózónában tapasztalható alacsonyabb kamatkörnyezet miatt ez tovább javulhat. Az átlagos (blended) jutalékráta a második negyedévben is stabil maradt, ami a szegmens jövedelmezőségét is támogatta.
A Concorde szerint az ingatlanos szegmens Q2-ben valamelyest gyengébb volt a Q1-hez képest, amikor a magyar tranzakciós volumen magasabb volt az állampapírokból érkező készpénzbeáramlás miatt. Ugyanakkor a szegmens jövedelmezősége javult: a bruttó nyereség/jutalék arány közel 20%-ra emelkedett (év/év +2,8 százalékpont, negyedév/negyedév +2,2 százalékpont).
Az elemzőház szerint a harmadik negyedévet Magyarországon az Otthon Start program támaszthatja meg, amely növelheti a tranzakciós volumeket, míg Lengyelországban és Olaszországban a csökkenő kamatkörnyezet tovább támogathatja a közvetítői aktivitást. Bár Magyarországon az Otthon Start hatására emelkedő tranzakciószám idén segítheti a Duna House jövedelmezőségét, de tekintettel arra, hogy a magyar operáció részaránya csökken a csoportszintű EBITDA-n belül, nem várható jelentős profitabilitási hatás - írja a Concorde.
A menedzsment változatlanul hagyta idei előrejelzését, ami összhangban van a Concorde saját becsléseivel.
Mivel az eredmények nagyjából megfeleltek az elemzőház éves előrejelzéseinek,
a Concorde változatlanul hagyta 1 137 forintos célárát, az ajánlása pedig a részvényárfolyam közelmúltbeli emelkedése továbbra is semleges.
A Duna House árfolyama a jelentést követően ma 3,3 százalékos pluszban van, míg idén 32,6 százalékot emelkedett a papír.
Címlapkép forrása: Duna House
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Szinte hihetetlen: tízből négyen már az AI-hoz fordulnak befektetési tippekért
A professzionális tanácsadók szerint ebből baj lesz.
Lépést tartani az ESG-követelményekkel immár nem pusztán opció – Küszöbön a fenntarthatóság csúcseseménye
A létet egyre inkább fenntarthatóságban mérik.
Reagáltak a nagy boltláncok az árrésstop meghosszabbítására
Súlyos hatásokkal számolhatunk.
116 millió euró: az EU bejelentette a programot, amely a Dunát is érinti
A cél a helyreállítás.
Gyermekneveléshez kötni a nyugdíj összegét? A szakértő szerint ez a megoldás
Orbán Viktor családpolitikai megközelítéséről is szó esett.
Dróncsapások a Barátság olajvezetéken: veszélyben a magyar ellátás?
Megnéztük, hogy mekkora a baj.
Ellentámadásba lendült az ukrán hadsereg: váratlan sikert arattak a Donbaszban
Települést is visszaszereztek.
Hétfőn kiderülnek a kormány újabb döntései
Többek között az árrésstop részletei.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?