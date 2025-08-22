Véleményt mondott a Concorde a Duna House-ról

A Duna House második negyedéves eredményei nagyrészt összhangban voltak a Concorde egész évre vonatkozó becsléseivel. A pénzügyi közvetítés továbbra is erős lendületet mutat, és a Concorde véleménye szerint az eurózónában tapasztalható alacsonyabb kamatkörnyezet miatt ez tovább javulhat. Az átlagos (blended) jutalékráta a második negyedévben is stabil maradt, ami a szegmens jövedelmezőségét is támogatta.

A Concorde szerint az ingatlanos szegmens Q2-ben valamelyest gyengébb volt a Q1-hez képest, amikor a magyar tranzakciós volumen magasabb volt az állampapírokból érkező készpénzbeáramlás miatt. Ugyanakkor a szegmens jövedelmezősége javult: a bruttó nyereség/jutalék arány közel 20%-ra emelkedett (év/év +2,8 százalékpont, negyedév/negyedév +2,2 százalékpont).

Az elemzőház szerint a harmadik negyedévet Magyarországon az Otthon Start program támaszthatja meg, amely növelheti a tranzakciós volumeket, míg Lengyelországban és Olaszországban a csökkenő kamatkörnyezet tovább támogathatja a közvetítői aktivitást. Bár Magyarországon az Otthon Start hatására emelkedő tranzakciószám idén segítheti a Duna House jövedelmezőségét, de tekintettel arra, hogy a magyar operáció részaránya csökken a csoportszintű EBITDA-n belül, nem várható jelentős profitabilitási hatás - írja a Concorde.

A menedzsment változatlanul hagyta idei előrejelzését, ami összhangban van a Concorde saját becsléseivel.

Mivel az eredmények nagyjából megfeleltek az elemzőház éves előrejelzéseinek,

a Concorde változatlanul hagyta 1 137 forintos célárát, az ajánlása pedig a részvényárfolyam közelmúltbeli emelkedése továbbra is semleges.

A Duna House árfolyama a jelentést követően ma 3,3 százalékos pluszban van, míg idén 32,6 százalékot emelkedett a papír.

