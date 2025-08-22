  • Megjelenítés
Véleményt mondott a Concorde a Duna House-ról
Befektetés

Véleményt mondott a Concorde a Duna House-ról

Portfolio
A Duna House ma reggel publikálta második negyedéves eredményeit, amelyek a Concorde friss elemzésében értékelt.

A Duna House második negyedéves eredményei nagyrészt összhangban voltak a Concorde egész évre vonatkozó becsléseivel. A pénzügyi közvetítés továbbra is erős lendületet mutat, és a Concorde véleménye szerint az eurózónában tapasztalható alacsonyabb kamatkörnyezet miatt ez tovább javulhat. Az átlagos (blended) jutalékráta a második negyedévben is stabil maradt, ami a szegmens jövedelmezőségét is támogatta.

A Concorde szerint az ingatlanos szegmens Q2-ben valamelyest gyengébb volt a Q1-hez képest, amikor a magyar tranzakciós volumen magasabb volt az állampapírokból érkező készpénzbeáramlás miatt. Ugyanakkor a szegmens jövedelmezősége javult: a bruttó nyereség/jutalék arány közel 20%-ra emelkedett (év/év +2,8 százalékpont, negyedév/negyedév +2,2 százalékpont).

Az elemzőház szerint a harmadik negyedévet Magyarországon az Otthon Start program támaszthatja meg, amely növelheti a tranzakciós volumeket, míg Lengyelországban és Olaszországban a csökkenő kamatkörnyezet tovább támogathatja a közvetítői aktivitást. Bár Magyarországon az Otthon Start hatására emelkedő tranzakciószám idén segítheti a Duna House jövedelmezőségét, de tekintettel arra, hogy a magyar operáció részaránya csökken a csoportszintű EBITDA-n belül, nem várható jelentős profitabilitási hatás - írja a Concorde.

A menedzsment változatlanul hagyta idei előrejelzését, ami összhangban van a Concorde saját becsléseivel.

Mivel az eredmények nagyjából megfeleltek az elemzőház éves előrejelzéseinek,

a Concorde változatlanul hagyta 1 137 forintos célárát, az ajánlása pedig a részvényárfolyam közelmúltbeli emelkedése továbbra is semleges.

A Duna House árfolyama a jelentést követően ma 3,3 százalékos pluszban van, míg idén 32,6 százalékot emelkedett a papír.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Duna House

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1587527512-árfolyam-bankjegy-Európai-Unió-fizetőeszköz-gazdaság-készpénz-pénz-pénzügyek-valuta
Befektetés
Változik egy lakossági állampapír kamata, egy módon nyerhetsz vele nagyot
Pénzcentrum
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility