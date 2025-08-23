Mindent megosztunk a mesterséges intelligenciával – jól nyilvánosságra is került egy sor személyes titok

A Grok mintegy 370 ezer beszélgetést tett elérhetővé a Google, a Bing és a DuckDuckGo keresőjében. Bár ezekhez a felhasználóknak előbb a „Megosztás” gombot kellett megnyomniuk, sokan nem voltak tisztában azzal, hogy a generált URL-eket a keresőmotorok is indexelik. Így személyes kérdések, dokumentumok és képek kerültek nyilvánosságra – miközben Elon Musk korábban arra biztatta a felhasználókat, hogy orvosi leleteiket is osszák meg a robottal.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 A mesterséges intelligencia megváltoztatja az életünket, de hogy milyen problémákat hordoz ez, ki válhat az új korszak nyertesévé részletesen kitárgyaljuk szakmai konferenciánkon.

A kiszivárgott beszélgetések között voltak pszichológiai és egészségügyi témájú kérdések, de veszélyes tartalmak is:

a bot például útmutatást adott bombakészítéshez, öngyilkossághoz vagy kábítószer-előállításhoz, annak ellenére, hogy a felhasználási feltételek ezt tiltják.

Az OpenAI hasonló megosztási funkciót vezetett be júniusban, de két hónap múlva visszavonta, mert túl nagy volt a kockázata a véletlen adatmegosztásnak.

A Meta AI esetében a felhasználók egy közösségi felületen oszthatták meg beszélgetéseiket, figyelmeztető üzenettel kísérve. A Grok mögött álló xAI ezzel szemben hivatalosan azt állítja, hogy nincs nyilvános megosztási funkció, és kiemelt fontosságot tulajdonít a magánszféra védelmének.

Elon Musk azonban mindössze ennyivel kommentálta a híreket: „Grok ftw” – vagyis „Grok győzelemre”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ