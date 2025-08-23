Német áttörés forradalmasíthatja az akkumulátorokat, a két legkritikusabb problémára találtak megoldást

A németországi Mülheimben működő Minerva Carbon startup 1,8 millió eurós támogatást kapott a szövetségi gazdasági minisztérium EXIST programjától – számolt be a Chemeurope. A fiatal vállalat célja, hogy ipari méretekben is alkalmazhatóvá tegye a nagy teljesítményű, mezopórusos szénanyagokat, amelyek hatékonyabbá és tartósabbá teszik az akkumulátorokat és az üzemanyagcellákat.
Az akkumulátortechnológiában a mezopórusos szénanyagok azért fontosak, mert szerkezetük révén sokkal gyorsabban tudják felvenni és leadni a töltést, miközben stabilitásuk hosszabb élettartamot biztosít az eszközöknek.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az akkumulátorok nemcsak gyorsabban tölthetők, hanem kevésbé veszítenek kapacitásukból hosszú használat során. A hatékonyabb energiatárolás kulcsfontosságú az elektromos járművek és a megújuló energiára épülő rendszerek terjedésében, mivel csökkenti a töltési időt, növeli a megbízhatóságot és hozzájárul az energiaátmenet sikeréhez.
A technológia alapját Abdu Bilican doktori kutatásai jelentik a Max Planck Szénkutató Intézetben, ahol sikerült lerövidíteni és skálázhatóvá tenni a szén előállításának folyamatát. A gyorsabb szintézis lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségben gyártsanak kiváló minőségű szenet ipari alkalmazásokhoz.
Az első tesztek szerint az új anyagok javítják az akkumulátorok gyorstöltési képességét, valamint növelik a PEM üzemanyagcellák élettartamát.
A csapat egy pilotüzem létrehozását tervezi a Max Planck Intézetben, hogy az új anyagok gyártása ipari körülmények között is megkezdődhessen. A társalapító Jonas Gram szerint a cél az, hogy a legmodernebb kutatásokat hatékony és erőforrás-takarékos gyártási technológiákkal ötvözzék, erősítve Németország szerepét az akkumulátor- és hidrogéntechnológiák területén.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Trump bedobta a törülközőt, Európa azonnal hatalmas pénzt nyert az amerikai hibán
Sokan leírják a zöldátállást, de az Európai Unió már most óriásit nyert vele.
Amerikai szakértők: a GDP 250%-áig emelkedhet az államadósság
Állítólag anélkül, hogy káosz törne ki.
Az Európai Bizottság most olyan lépésre készül, ami átírhatja a kontinens gazdasági játékszabályait
Új szabályok érkeznek az EU-ban: a magyar vállalkozások sem kerülhetik el a hatásukat, de még beleszólhatnak a döntésbe.
Lagarde elárulta: a bevándorlók nélkül 6%-kal zuhant volna a német gazdaság
Hatalmas volt a migráció hozzáadott érték.
Miközben 11 ország átcsoportosította a milliárdokat, Magyarország nem írt ki versenyképességi programot
Az Európai Bizottság számot adott a kritikus programról, amiből egyelőre kimaradtunk.
Káosz az utakon: kilométeres sorok a határnál, miközben a főváros körül is bedugult minden
A nyár egyik utolsó hétvégéjén összeomlott az autós forgalom.
Hamarosan megpuccsolhatják Orbán Viktor szövetségesét – jöhet az állami összeomlás a régiós országban.
Népszavazáson dönthetnek a több ügyben elítélt politikus sorsáról, de a feszültségek kiéleződése szinte garantált.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.