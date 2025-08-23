Német áttörés forradalmasíthatja az akkumulátorokat, a két legkritikusabb problémára találtak megoldást

A Minerva Carbon német startup 1,8 millió eurós támogatást kapott az EXIST programtól, hogy ipari méretekben is elérhetővé tegye a nagy teljesítményű mezopórusos szénanyagokat. Az európai fejlesztés új szintre emelheti az akkumulátorok és üzemanyagcellák hatékonyságát, élettartamát és fenntarthatóságát.

A németországi Mülheimben működő Minerva Carbon startup 1,8 millió eurós támogatást kapott a szövetségi gazdasági minisztérium EXIST programjától – számolt be a Chemeurope. A fiatal vállalat célja, hogy ipari méretekben is alkalmazhatóvá tegye a nagy teljesítményű, mezopórusos szénanyagokat, amelyek hatékonyabbá és tartósabbá teszik az akkumulátorokat és az üzemanyagcellákat.

Az akkumulátortechnológiában a mezopórusos szénanyagok azért fontosak, mert szerkezetük révén sokkal gyorsabban tudják felvenni és leadni a töltést, miközben stabilitásuk hosszabb élettartamot biztosít az eszközöknek.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az akkumulátorok nemcsak gyorsabban tölthetők, hanem kevésbé veszítenek kapacitásukból hosszú használat során. A hatékonyabb energiatárolás kulcsfontosságú az elektromos járművek és a megújuló energiára épülő rendszerek terjedésében, mivel csökkenti a töltési időt, növeli a megbízhatóságot és hozzájárul az energiaátmenet sikeréhez.

A technológia alapját Abdu Bilican doktori kutatásai jelentik a Max Planck Szénkutató Intézetben, ahol sikerült lerövidíteni és skálázhatóvá tenni a szén előállításának folyamatát. A gyorsabb szintézis lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségben gyártsanak kiváló minőségű szenet ipari alkalmazásokhoz.

Az első tesztek szerint az új anyagok javítják az akkumulátorok gyorstöltési képességét, valamint növelik a PEM üzemanyagcellák élettartamát.

A csapat egy pilotüzem létrehozását tervezi a Max Planck Intézetben, hogy az új anyagok gyártása ipari körülmények között is megkezdődhessen. A társalapító Jonas Gram szerint a cél az, hogy a legmodernebb kutatásokat hatékony és erőforrás-takarékos gyártási technológiákkal ötvözzék, erősítve Németország szerepét az akkumulátor- és hidrogéntechnológiák területén.

