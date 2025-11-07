Tovább robog az OTP - Itt az új rekorder negyedév

Várt feletti számok
Újra megverte az OTP a várakozásokat, egy hajszálnyival jobbak lettek a számok, mint amit az elemzők előre jeleztek, a profit pedig úgy lett magasabb a vártnál, hogy a bank a várakozásoknál közel 7 milliárd forinttal magasabb céltartalékot képzett.
Az év/év alapú növekedés a bevételeknél 9, a működési eredménynél 7, a profitnál 4 százalék volt.
A negyedéves dinamika nem ennyire látványos, ott a bevételek és a működési eredmény csökkent, a profit pedig stagnált.
