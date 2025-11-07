Tovább robog az OTP - Itt az új rekorder negyedév

Minden idők második legmagasabb profitját érte el az OTP az idei harmadik negyedévben, a bankcsoport továbbra is erős eredményeket szállít, miközben jelentős extra tételek terhelik a profitot. A bank alaptevékenysége stabilan bővül, különösen a lakossági hitelezés húzza a növekedést, és több országban is javul az értékesítési teljesítmény. A bevételek emelkednek, a költségek kontrolláltan nőnek, a hitelportfólió minősége pedig stabil maradt. A kockázati költségek csökkennek, vagyis kevesebb tartalékot kell félretenni a nem teljesítő hitelekre. A menedzsment érdemben nem változtatott a 2025-ös terveken. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Várt feletti számok

Újra megverte az OTP a várakozásokat, egy hajszálnyival jobbak lettek a számok, mint amit az elemzők előre jeleztek, a profit pedig úgy lett magasabb a vártnál, hogy a bank a várakozásoknál közel 7 milliárd forinttal magasabb céltartalékot képzett.

Az év/év alapú növekedés a bevételeknél 9, a működési eredménynél 7, a profitnál 4 százalék volt.

A negyedéves dinamika nem ennyire látványos, ott a bevételek és a működési eredmény csökkent, a profit pedig stagnált.