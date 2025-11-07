  • Megjelenítés
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém

Elég egy stresszes délután, hogy a kapkodás közepette visszafordíthatatlan hibát kövessünk el az online térben. Egy ilyen hiba pedig akár a vállalkozásunk sorsát is meghatározhatja. Ebben az epizódban Zsófi meséli el, hogyan lett csalók áldozata, és hogyan került veszélybe évek alatt felépített közössége. Emellett szó lesz arról is, mit várhatunk el a világ legnagyobb tőkéjével rendelkező techvállalataitól, ha probléma merül fel a a közösségi média oldalunkkal kapcsolatban.

Az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Youtube-on, a Youtube Music-on, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is:

