800 millió eurós üzlet a láthatáron - Szárnyal a Puma árfolyama

A Puma részvényei meredek emelkedésnek indultak, miután a Bloomberg arról számolt be, hogy a francia Pinault család holding cége,
az Artemis mérlegeli lehetőségeit a német sportszergyártóban lévő 29%-os részesedésével kapcsolatban, beleértve potenciális vevők felkutatását is.
A részesedés értéke körülbelül 800 millió euró.
A Puma részvényei, amelyek az elmúlt két évben értékük több mint 60%-át veszítették el, 18%-ot ugrottak a bejelentést követően. A Bloomberg névtelen forrásokra hivatkozva közölte, hogy a Pinault család tanácsadókkal dolgozik a lehetőségek felmérésén, és már megkereste a potenciális vevőket.
Az Artemis, amely a Gucci tulajdonos Keringet és más luxus-, művészeti és szórakoztatóipari vállalkozásokat irányít, a befektetők fokozott figyelmébe került a portfóliójában felhalmozott magas adósság miatt, miközben befektetéseinek diverzifikálására törekedett.
Az Artemis a Puma-részesedését a Kering portfóliójának 2018-as átszervezését követően szerezte meg, amikor a Kering, amely addig a Pumát is irányította, tisztán luxusvállalattá alakult át.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
