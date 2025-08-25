  • Megjelenítés
800 millió eurós üzlet a láthatáron - Szárnyal a Puma árfolyama
Befektetés

800 millió eurós üzlet a láthatáron - Szárnyal a Puma árfolyama

Portfolio
A Pinault család holding cége, az Artemis fontolgatja a Puma sportszergyártóban lévő 29%-os részesedésének eladását, ami jelentős részvényár-emelkedést eredményezett - írja a Reuters.

A Puma részvényei meredek emelkedésnek indultak, miután a Bloomberg arról számolt be, hogy a francia Pinault család holding cége,

az Artemis mérlegeli lehetőségeit a német sportszergyártóban lévő 29%-os részesedésével kapcsolatban, beleértve potenciális vevők felkutatását is.

A részesedés értéke körülbelül 800 millió euró.

A Puma részvényei, amelyek az elmúlt két évben értékük több mint 60%-át veszítették el, 18%-ot ugrottak a bejelentést követően. A Bloomberg névtelen forrásokra hivatkozva közölte, hogy a Pinault család tanácsadókkal dolgozik a lehetőségek felmérésén, és már megkereste a potenciális vevőket.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az Artemis, amely a Gucci tulajdonos Keringet és más luxus-, művészeti és szórakoztatóipari vállalkozásokat irányít, a befektetők fokozott figyelmébe került a portfóliójában felhalmozott magas adósság miatt, miközben befektetéseinek diverzifikálására törekedett.

Az Artemis a Puma-részesedését a Kering portfóliójának 2018-as átszervezését követően szerezte meg, amikor a Kering, amely addig a Pumát is irányította, tisztán luxusvállalattá alakult át.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-1420791592
Portfolio signature
75 százalékos emelkedés alig 3 hónap alatt - Megérte ránk hallgatni!
Pénzcentrum
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility