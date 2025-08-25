Figyelem: az elemzők szerint közel 50 százalékot ralizhat ez a részvény!

A jelenlegi, meglehetősen túlfűtött részvénypiaci környezetben egyik napról a másikra fordulhat a szerencse: könnyen előfordulhat komoly veszteség, de ugyanilyen gyorsan szép nyereséget is lehet realizálni. A JPMorgan most egy olyan izgalmas lehetőségre hívja fel a figyelmet, amivel akár 50 százalékot is lehet keresni a nagybank szakértői szerint.

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, péntek még az amerikai jegybankelnök Jerome Powell kamatcsökkenésre utaló szavainak örülhettek a befektetők, mára azonban ismét bizonytalanná vált a hangulat és történelmi csúcsaik közelében oldalaznak a vezető részvényindexek, újabb markáns impulzusra várva.

De a jelenlegi bizonytalanság és oldalazás nem jelenti azt, hogy ne találnánk izgalmas egyedi sztorikat a tőzsdéken - nemrég a JPMorgan elemzői kezdték meg egy olyan vállalat követését, amelyet korábban még az új Teslaként is emlegettek.

Nézzük, melyik cégről is van szó!