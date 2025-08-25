Figyelem: az elemzők szerint közel 50 százalékot ralizhat ez a részvény!

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, péntek még az amerikai jegybankelnök Jerome Powell kamatcsökkenésre utaló szavainak örülhettek a befektetők, mára azonban ismét bizonytalanná vált a hangulat és történelmi csúcsaik közelében oldalaznak a vezető részvényindexek, újabb markáns impulzusra várva.
De a jelenlegi bizonytalanság és oldalazás nem jelenti azt, hogy ne találnánk izgalmas egyedi sztorikat a tőzsdéken - nemrég a JPMorgan elemzői kezdték meg egy olyan vállalat követését, amelyet korábban még az új Teslaként is emlegettek.
Nézzük, melyik cégről is van szó!
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés