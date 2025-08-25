  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Figyelem: az elemzők szerint közel 50 százalékot ralizhat ez a részvény!

Portfolio
A jelenlegi, meglehetősen túlfűtött részvénypiaci környezetben egyik napról a másikra fordulhat a szerencse: könnyen előfordulhat komoly veszteség, de ugyanilyen gyorsan szép nyereséget is lehet realizálni. A JPMorgan most egy olyan izgalmas lehetőségre hívja fel a figyelmet, amivel akár 50 százalékot is lehet keresni a nagybank szakértői szerint.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, péntek még az amerikai jegybankelnök Jerome Powell kamatcsökkenésre utaló szavainak örülhettek a befektetők, mára azonban ismét bizonytalanná vált a hangulat és történelmi csúcsaik közelében oldalaznak a vezető részvényindexek, újabb markáns impulzusra várva.

De a jelenlegi bizonytalanság és oldalazás nem jelenti azt, hogy ne találnánk izgalmas egyedi sztorikat a tőzsdéken - nemrég a JPMorgan elemzői kezdték meg egy olyan vállalat követését, amelyet korábban még az új Teslaként is emlegettek.

Nézzük, melyik cégről is van szó!

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility