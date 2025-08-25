Jön az autóipari zuhanás? A profi befektetők már tudnak valamit

A francia Valeo alkatrészgyártó Európa második legerősebben shortolt részvénye a kibocsátott részvények arányában a nyilvánosságra hozott short pozíciók alapján. A hedge fundok egyre nagyobb mértékben fogadnak az európai autóipar gyengélkedésére, miután Donald Trump visszatérése a Fehér Házba és a kínai versenytársak előretörése tovább súlyosbította a szektor problémáit.

Az autóipari és alkatrészgyártó cégek elleni short pozíciók 2025 eleje óta folyamatosan növekednek.

Az S&P Global adatai szerint a kölcsönadott részvények aránya – amely a short pozíciók egyik mutatója – 35 százalékkal emelkedett az év kezdete óta,

és áprilisban, Trump Felszabadítási napi vámjainak bevezetését követően érte el idei csúcsát.

"Az autóipar elég nagy bajban van" – nyilatkozta egy londoni székhelyű hedge fund vezetője, aki több vállalat ellen is fogad a szektorban. "A német autógyártók sok pénzt kerestek Kínában, de ez a profitforrás eltűnőben van, és nehéz helyzetben vannak azok a cégek is, amelyek az USA-ba exportálnak a vámok miatt."

Az Egyesült Államok 27,5 százalékos vámot vetett ki a legtöbb európai autóra, amit a múlt hónapban 15 százalékra csökkentett volna. Szerdán azonban egy amerikai tisztviselő közölte, hogy nem enyhítik ezeket a vámokat, amíg az EU nem vezet be jogszabályokat saját vámjainak csökkentésére az amerikai árukra vonatkozóan.

Sok európai autó- és alkatrészgyártó külföldön helyezi el gyártóüzemeit a helyi piacok ellátására, de ezek a gyárak általában függenek az alkatrészek importjától, így továbbra is érintik őket a vámok. A Trump-féle vámok bevezetése előtt is sokan küzdöttek olyan erős kínai versenytársakkal, mint a BYD, mind saját piacaikon, mind Kínában.

A New York-i székhelyű Jericho hedge fund a Stellantis részvényeinek 0,52 százalékát kitevő short pozícióval rendelkezik a legfrissebb szabályozói bejelentés szerint, ami körülbelül 127 millió eurót ér, míg

a BlackRock 75 millió eurós short pozíciót tart fenn a Volvo Cars ellen.

A Valeo világítási, fűtési és technológiai rendszereket szállít nagy autógyártóknak Európában, az USA-ban és Kínában, és a csökkenő kereslet sújtja, beleértve az elektromos járművekhez gyártott alkatrészeit is. A dollár gyengesége – amely eladásainak jelentős részét érinti – idén 750 millió eurójába kerül a vállalatnak, figyelmeztetett a cég a múlt hónapban.

A részvény short fogadásokat vonzott a londoni székhelyű Kintbury és Marshall Wace hedge fundoktól, valamint az amerikai Millennium, Citadel és DE Shaw hedge fundoktól is. A nyilvánosságra hozott short pozíciók összértéke körülbelül 355 millió euró.

Sok befektető szemében a kereskedelmi háború csak súlyosbította azokat a hosszú távú problémákat, amelyekkel az európai iparág már korábban is szembesült.

A vámok részei a short tézisünknek, de az autóipar igazi problémája az, hogy soha nem fognak annyi autót eladni Kínában, mint korábban

– mondta egy másik londoni hedge fund menedzser.

A második negyedéves eredmények megmutatták a vámok hatását Európa legnagyobb autógyártóira. A Stellantis közölte, hogy 300 millió eurós veszteséget szenvedett el az új vámok miatt, miközben észak-amerikai eladásai 25 százalékkal csökkentek az előző évhez képest. A Volkswagen 1,3 milliárd eurós veszteséget jelentett a kereskedelmi háború miatt, és a Porschéval és a Mercedes-Benzzel együtt csökkentette jövőbeli előrejelzéseit.

Bár néhány alkatrész-beszállító képes volt a vámköltségek nagyobb részét áthárítani autógyártó ügyfeleire, a Trump kereskedelmi háborúja által teremtett bizonytalanság továbbra is kihívást jelent. "Nagyon nehéz bármelyik autóalkatrész-gyártó cégnek valódi eredményjavulást elérnie" – mondta Vanessa Jeffriess, a Jefferies ipari kutatásokért felelős alelnöke.

Az autóipari részvények elleni fogadások azonban nem hoztak általános nyereséget idén, mivel az áprilistól kezdődő szélesebb piaci rali rekordmagasságokba emelte a részvényárfolyamokat.

A növekvő short pozíciók és a vámok hatása ellenére a Valeo és a Nokian Renkaat részvényárai több mint 10 százalékkal emelkedtek az év során.

Sokan viszont úgy vélik, hogy egyes cégek számára még rosszabb is jöhet. Számos vállalat előrehozta az USA-ba irányuló importját az év elején, miközben a kereskedelmi tárgyalások lezárására vártak, így az elemzők szerint ezek a hatások még nem tükröződnek teljes mértékben a mérlegekben.

"Ha autógyártó vagy, a legrosszabb időszakkal nézel szembe, amit hosszú ideje láttál" – mondta Craig Cameron, a Franklin Templeton európai részvényekért felelős alelnöke. "Ez az a szektor, amely a legjobban aggaszt."

Címlapkép forrása: Getty Images

