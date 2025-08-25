Megszólalt Warren Buffett, szakad egy részvény árfolyama

Warren Buffett hétfőn a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy
nem áll szándékában újabb vasúttársaságot vásárolni,
de találkozott a CSX vezérigazgatójával, hogy megvitassák a szorosabb együttműködés lehetőségeit.
A Berkshire Hathaway elnöke és kijelölt vezérigazgatója, Greg Abel augusztus 3-án Omahában találkozott Joseph Hinrichs CSX-vezérigazgatóval. A megbeszélésen, amelyen tanácsadók nem vettek részt, egyértelművé tették, hogy nem tesznek ajánlatot a CSX felvásárlására, de úgy vélik, hogy szorosabb együttműködéssel is elérhetők jelentős előnyök.
A hírek hatására a CSX részvényei több mint 5 százalékkal estek.
Buffett nyilatkozata azután érkezett, hogy a Berkshire Hathaway tulajdonában lévő BNSF és a CSX pénteken bejelentette partnerségüket, amelynek célja új, parttól partig terjedő vasúti szolgáltatások biztosítása.
