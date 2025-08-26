  • Megjelenítés
Kereskedés külföldi részvényekkel - díjmentes, interaktív előadás
Kereskedés külföldi részvényekkel - díjmentes, interaktív előadás

A globális részvénypiacok megnyitják a kapukat az új lehetőségek előtt, még akkor is, ha eddig csak a hazai piacokon mozogtál. A külföldi részvényekkel való kereskedés viszont több szempontból is különbözik a megszokottól, ezért fontos, hogy tisztában legyél a kezdés lépéseivel, a választási szempontokkal, valamint azzal, milyen platformok és szolgáltatások segíthetnek a sikeres befektetésben.

Szeretnél belekezdeni a külföldi részvények világába, de nem tudod, hogyan?

Csatlakozz online webináriumunkhoz, ahol mindent elmondunk, amit a külföldi részvényekkel való kereskedésről tudni kell!

Miről lesz szó?

  • Hogyan kezdhetsz el kereskedni külföldi részvényekkel akár nulláról?

  • Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a részvényválasztásnál?

  • Bemutatjuk a legoptimálisabb platformot a külföldi részvények vásárlásához

  • Ismerd meg tanácsadó szolgáltatásunkat, ami támogat abban, hogy magabiztosan építsd a portfóliódat

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2025. augusztus 27. 14:00 - 14:30

Helyszín: az internet

Jelentkezés és további információ.

