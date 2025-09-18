Olyat tett a Fed, amit még meg fog bánni

Tegnap este hosszú idő után újra kamatot csökkentett az amerikai jegybank, azonban még ő is elismerte, hogy nincsen kockázatmentes választás már. A piac szélsőséges várakozásokkal érkezett az ülésre, miközben a sajtótájékoztatón rengeteg fontos üzenet hangzott el. A cél most az, hogy egy koherens befektetési képet kapjunk: merre tovább.

Az év legjobban várt kamatdöntő ülésén a jegybank 25 bázisponttal 4,25%-ról 4%-ra csökkentette a kamatot. Ezzel együtt azonban olyan előrejelzést tett le az asztalra, amire kevesen számítottak, és azt is el kellett ismernie, hogy ezen a ponton már nincsen kockázatmentes választás.

A döntés után a piac hirtelen nem tudta, hogyan reagáljon: a dollár először gyengült, a kötvényhozamok estek, majd a mozgás gyorsan megfordult. Eközben a részvénypiacon is nagy kilengések voltak.

Érdekesség, hogy a sajtótájékoztató számos rejtett üzenetet tartalmazott, amelyeknek messzemenő következményei lehetnek a későbbiekben. Most ezekre koncentrálunk.