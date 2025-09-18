Most jön a nagy forintgyengülés?

Portfolio 2025. szeptember 18. 13:00

Miért (nem) lenne jó jegybankelnök Donald Trump? Miért nehéz tőzsdei csúcson venni, és mi az a FOBI piac? Mit keres egy repülőgépszárny egy vitorláson, és mi köze ennek a világ leggazdagabb emberéhez? Mit tehet azért Donald Trump, hogy a tőzsdei elemzők jobban aludjanak? Hogy lehet lefrontolni Elon Muskot, és nála hamarabb és jobb áron venni Teslát? Miért most jött el az idő, hogy iPhone-t vegyünk? És érdemes-e már forintot shortolni?