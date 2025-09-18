  • Megjelenítés
Most jön a nagy forintgyengülés?
Most jön a nagy forintgyengülés?

Miért (nem) lenne jó jegybankelnök Donald Trump? Miért nehéz tőzsdei csúcson venni, és mi az a FOBI piac? Mit keres egy repülőgépszárny egy vitorláson, és mi köze ennek a világ leggazdagabb emberéhez? Mit tehet azért Donald Trump, hogy a tőzsdei elemzők jobban aludjanak? Hogy lehet lefrontolni Elon Muskot, és nála hamarabb és jobb áron venni Teslát? Miért most jött el az idő, hogy iPhone-t vegyünk? És érdemes-e már forintot shortolni?

Mindenre hat az amerikai kamatcsökkentés.Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Fed kamatdöntés – (04:42)
  • Trump negyedévesről fél évesre módosítaná a jelentési kötelezettséget – (22:22)
  • Oracle – Larry Ellison sztori – (28:37)
  • Tesla dolgok – (37:31)
  • Long/Short játék – (44:24)

