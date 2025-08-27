Begyújtotta a rakétákat a kedvelt megtakarítás, milliárdokat kaszáltak a szemfüles magyarok

Fél év alatt közel 39 ezer fővel emelkedett, így 2025. félévkor átlépte az 1,2 millió főt a hazai egészség- és önsegélyező pénztári szektor taglétszáma – derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss statisztikáiból. A megtakarítókat elsősorban az állami támogatás vonzza: a pénztári számlára egy naptári évben teljesített befizetésekre ugyanis 20%-os, legfeljebb 150 ezer forintos SZJA-visszatérítés kapható, melyet a – nemrég kibővített körű – támogatott célokra használhatnak fel a megtakarítók és közeli hozzátartozóik.
A taglétszám emelkedése rendkívüli sebességre kapcsolt, utoljára 2012-ben nőtt még nagyobb ütemben az egészségpénztári számlák száma fél év leforgása alatt. Igaz, az utóbbi időszakban már rendre komoly növekedést produkált a szektor, miután sikerült megtörni az éveken át tartó, stagnálás közeli trendet.
A befizetések is erősen növekedő pályán mozognak, az idei első félévben 34,1 milliárd forintot fizettek be a számláikra saját zsebükből a megtakarítók, ez 18,6%-kal nagyobb a tavalyi első féléves adatnál. A munkáltatók ugyancsak növelték hozzájárulásaikat, de valamivel lassabb ütemben: az idei első félév összesen 5,3 milliárd forintos foglalkoztatói befizetést eredményezett, ez 10,3%-kal haladja meg a tavalyi azonos időszaki értéket.
Az egészségpénztári számlákra a NAV által utalt állami támogatások is minden korábbinál nagyobb összegben folytak be idén:
18,7 milliárd forint állami támogatást zsebelhettek be a megtakarítók,
ez 17,9%-kal több a tavalyi első féléves adatnál.
Az egészségpénztárak szolgáltatási kiadásai fél év alatt 55,2 milliárd forintot tettek ki, ez időarányosan 15,6%-os éves növekedésnek felel meg. A legnépszerűbb felhasználási célok az egészségügyi szolgáltatások (21 milliárd forint) és a gyógyszervásárlás (22 milliárd forint) voltak, míg gyógyászati segédeszközre 8 milliárd forintot, lakáshitel törlesztésére 2 milliárd forintot, egészségbiztosításra és gyermekszületéssel kapcsolatos ellátásokra pedig kb. 1-1 milliárd forintot fordítottak a megtakarítók.
Az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozásában 2025. július 1-től több, igen kedvező irányú változás történt. Eltörölték az önsegélyező szolgáltatásokra (pl. lakáshitel törlesztés támogatása) vonatkozó 180 napos várakozási időt, így a pénztártagok a befizetés után azonnal felhasználhatják a számlán lévő pénzeket ilyen célokra is. Ezenkívül a gyermekek beiskolázási támogatásának keretein belül újabban "digitális taneszközökre", például laptopra, asztali számítógépre is fordítható az egészségpénztári megtakarítás. A könnyítésekkel itt foglalkoztunk részletesen.
