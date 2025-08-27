Elképesztő boom az ETF-eknél, ez most a legjobban pörgő befektetés

A rekordgyorsaságú új kibocsátásoknak köszönhetően ma már több mint 4300 tőzsdén kereskedett alap (ETF) létezik az amerikai piacon, ami első alkalommal haladja meg a részvények számát, amely jelenleg körülbelül 4200 – derül ki a Morningstar adataiból.
Az ETF-ek ma már a befektetési eszközök univerzumának negyedét kiteszik, szemben a tíz évvel ezelőtti 9%-kal.
Bár ez a változatosság csökkenti a költségeket és az adóterheket a befektetők számára, egyúttal fejfájást is okoz nekik. "A túl sok opció paradoxona, hogy ettől a befektetők inkább bénultnak érzik magukat" – mondja Douglas Boneparth, akinek Bone Fide Wealth nevű cége körülbelül 115 millió dollárt kezel New Yorkból.
A kibocsátók között is fokozódik a túlélésért folytatott harc. A megkülönböztetés és a magasabb díjak indoklása érdekében a cégek egyre kockázatosabb alapokat – például egyedi részvényekre épülő, tőkeáttételes és inverz ETF-eket – bocsátanak ki, amelyeket a kritikusok szerint az amatőr befektetők nem feltétlenül értenek meg teljesen.
Az idei év különösen aktív: több mint 640 ETF-et indítottak, ami rekordsebesség, és naponta körülbelül négy új alapot jelent. Az első félévben piacra dobott alapok száma (469) közel 50%-kal magasabb, mint az előző év azonos időszakában, és mintegy 140%-kal haladja meg az előző ötéves átlagot a Bloomberg Intelligence adatai szerint.
Csak júniusban 108 új alap jelent meg, ami havi rekordnak számít.
Az új ETF-ek a hagyományosabb befektetési lehetőségek helyét veszik át. A befektetési alapok, zárt végű alapok száma az elmúlt években csökkent, miközben új ETF-ek jönnek létre, így a befektetési lehetőségek teljes univerzuma stabilan 16 000 körül mozog.
Az új kibocsátások többsége aktív stratégiát követ: egyesek a hadászati szektorra összpontosítanak, más kibocsátók pénzpiaci ETF-eket, országspecifikus alapokat, kriptovalutákra épülő termékeket is piacra dobnak.
"Ma már mindenre van ETF: mesterséges intelligencia, háziállatok, kannabisz, 'woke' és 'anti-woke' portfóliók" – mondja Boneparth, aki szerint most már nehéz megmondani, hogy valami hosszú távon értelmes befektetésbe fektetnek-e az adott ETF-ek vevői.
Ez sokakat meggyőzött arról, hogy külső segítségre van szükségük. Az önálló befektetők – vagyis azok, akik saját befektetési döntéseket hoznak – aránya a 2009-es 41%-ról 2024-re 25%-ra csökkent a Cerulli kutatócég adatai szerint.
Spencer Dunbar youtuber szintén felhívja a figyelmet a befektetési lehetőségek túlkínálatára. Nemrég keresett egy opciós alapot a Coinbase Global Inc. részvényeire, és meglepetésére nyolc lehetőség közül választhatott, amelyek közül néhány ticker szinte megkülönböztethetetlen volt: CONY, COIW, COYY és COII, többek között.
Egyesek szerint a túlkínálat arra utal, hogy az iparág túl messzire ment bizonyos témákkal.
Például közel 70 ETF összpontosít a Bitcoinra, amelyek körülbelül harmada idén indult.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
