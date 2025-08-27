Jön az új MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatát

Szeptember 1-től, azaz hétfőtől új sorozat jön a Magyar Állampapír Pluszból – derül ki az Államadósság Kezelő Központ publikációjából. Az állampapír fontosabb paraméterei nem változnak: marad az 5 éves futamidő, lépcsős, 5,75-6,75% között emelkedő fix kamatozással.

Új sorozatot kezdenek el értékesíteni szeptember 1-től a Magyar Állampapír Pluszból. Jó hír a befektetőknek, hogy az N2030/M9 sorozatszámú kötvény változatlan kamatokat biztosít, azaz

5,75-6,75% között kamatozással vásárolható majd, ami öt évnyi tartás esetén 6,25%-os évesített hozamnak felel meg.

A MÁP Plusz kamatát legutóbb tavaly szeptember végén csökkentették le, az akkori 6-7%-os lépcsős kamatozásról a mostani 5,75-6,75%-os szintre (emlékeztetőül, a megújult MÁP Plusz 6,25-7,25%-os kamattal indult 2024 júniusában). A MÁP Plusz esetében havonta bocsátanak ki új sorozatot, így a mostani új kiírás is beleillik ebbe a trendbe.

A MÁP Pluszra személyenként és forgalmazónként 10 millió forintos értékesítési korlát vonatkozik.

Az aktuálisan vásárolható lakossági állampapírok főbb adatait az alábbi táblázatban mutatjuk be.

