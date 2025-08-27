Nagy lépésre készül a 4iG egy brazil céggel

A megállapodás célja, hogy
a felek közösen megvizsgálják és kidolgozzák egy magyarországi regionális központ létrehozásának lehetőségét a nem halálos, traumatikus védelmi megoldások területén.
Az együttműködés kiterjedhet többek között képzési és kutatási programokra, technológiai transzferre, valamint logisztikai tevékenységekre is.
A CONDOR a korlátozott hatású védelmi eszközök és technológiák egyik globális vezetője, amely gumilövedékek, könnygáz-gránátok, elektrosokk eszközök és pirotechnikai termékek fejlesztésével és gyártásával van jelen a világ több mint 80 országában.
A 4iG S&D a cégcsoport űr- és védelmi ipari érdekeltségeit összefogó holding, amelynek célja egy vertikálisan integrált nagyvállalat kiépítése. Tevékenysége lefedi az űr-, légi- és földi járműrendszerek, fegyverrendszerek, valamint védelmi digitalizációs megoldások teljes értékláncát. A vállalat stratégiai küldetése, hogy a hazai képességek megerősítése mellett hosszú távon is versenyképes szolgáltató és integrátor legyen nemzetközi szinten, különösen az Európai Unió, a NATO és más globális partnerek felé.
