Nem terveznek részesedést szerezni az Nvidiában Trumpék
Portfolio
Az amerikai pénzügyminiszter kizárta a Nvidia állami támogatását, de más iparágakban lehetségesnek tartja a kormányzati részesedést

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdán kijelentette, hogy

a kormányzat nem tervez részesedést szerezni a Nvidia chipgyártó vállalatban.

A Fox Business "Mornings with Maria" című műsorában adott interjúban hangsúlyozta:

Nem hiszem, hogy a Nvidiának pénzügyi támogatásra lenne szüksége, így ez jelenleg nincs napirenden."

A pénzügyminiszter ugyanakkor felvetette, hogy más iparágakban elképzelhető kormányzati tulajdonszerzés.

Lehetnek olyan iparágak, amelyeket átformálunk, például a hajógyártás. Igen, ilyesmik előfordulhatnak"

– mondta Bessent.

A Trump-adminisztráció a múlt héten jelentette be, hogy közel 10 százalékos részesedést szerez az Intel chipgyártó vállalatban. Korábban, júniusban a kormányzat közbelépett az U.S. Steel japán Nippon Steel általi felvásárlásának befejezésében is, ahol Trump megfogalmazása szerint aranyrészvényt szerzett, amely beleszólási jogot biztosít Washington számára a vállalat működésébe.

