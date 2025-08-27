Nem terveznek részesedést szerezni az Nvidiában Trumpék

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdán kijelentette, hogy
a kormányzat nem tervez részesedést szerezni a Nvidia chipgyártó vállalatban.
A Fox Business "Mornings with Maria" című műsorában adott interjúban hangsúlyozta:
Nem hiszem, hogy a Nvidiának pénzügyi támogatásra lenne szüksége, így ez jelenleg nincs napirenden."
A pénzügyminiszter ugyanakkor felvetette, hogy más iparágakban elképzelhető kormányzati tulajdonszerzés.
Lehetnek olyan iparágak, amelyeket átformálunk, például a hajógyártás. Igen, ilyesmik előfordulhatnak"
– mondta Bessent.
A Trump-adminisztráció a múlt héten jelentette be, hogy közel 10 százalékos részesedést szerez az Intel chipgyártó vállalatban. Korábban, júniusban a kormányzat közbelépett az U.S. Steel japán Nippon Steel általi felvásárlásának befejezésében is, ahol Trump megfogalmazása szerint aranyrészvényt szerzett, amely beleszólási jogot biztosít Washington számára a vállalat működésébe.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
