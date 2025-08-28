50 millió részvényt adtak el a magyar tőzsde új sztárjánál

Az Épduferr tájékoztatása szerint 2025. augusztus 26-án az Épduferr Invest Kft., amely a vezérigazgató, Palkovics Milán Dániel közeli kapcsolatában álló társaság, tőzsdén kívüli ügylet keretében
- összesen 50 millió darab Épduferr Nyrt. törzsrészvényt értékesített
- 17 forintos darabáron,
-
ami 850 millió forint összértéket jelent.
Az ügylet következtében az Épduferr Invest Kft. részvényállománya 396 699 998 darabról 346 699 998 darabra csökkent, tulajdoni hányada pedig 56,76 százalékról 49,6 százalékra mérséklődött.
Tegnap számoltunk be róla, hogy az Épduferr személyében új kedvence lett a magyar befektetőknek, hiszen már hetek óta rendkívül nagy forgalom mellett raliznak a társaság részvényei: tegnap például az ötödik legforgalmasabb papír volt a Budapesti Értéktőzsdén.
Augusztus 14 óta 113 százalékot szárnyalt az árfolyam,
igaz, a tegnapi napot már mínuszban zárta a részvény.
