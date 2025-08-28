Elkeserítő jóslat: tömegek fognak elszegényedni, különösen a nők vannak veszélyben

Portfolio Future of Finance 2025 A megtakarítási és vagyonkezelési piac helyzete kiemelt figyelmet kap a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!

Petra Hielkema, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) vezetője figyelmeztetett, hogy az európai lakosság jelentős része időskori szegénységben fog élni, ha nem kerül sor mélyreható nyugdíjreformokra.

Az európaiak egyötöde már most is ki van téve az időskori szegénység kockázatának, ami őrülten magas arány. A nők esetében ez a kockázat 30 százalékkal nagyobb

– nyilatkozta a szakember a Politico-nak.

A helyzet várhatóan tovább romlik majd, mivel Európa lakossága gyorsan öregszik. Negyven éven belül minden nyugdíjasra mindössze 1,5 munkavállaló jut majd, ami a jelenlegi arány fele. "Egyes országok már most is itt tartanak, és ez fenntarthatatlan" – jelentette ki Hielkema.

Szerinte Európának nyugdíjproblémája van, és azok az országok, amelyek nem rendelkeznek erős kiegészítő nyugdíjrendszerekkel, komoly veszélyben vannak.

A hagyományos európai modell évtizedek óta az állami nyugdíjrendszerre támaszkodik, de a hosszabb élettartam és a csökkenő születési ráták miatt e rendszerek finanszírozási költségei egyre nőnek. Ehhez hozzáadódnak az idősödő társadalom más költségei, például az egészségügyi és szociális ellátásé, amelyek hatalmas terhet rónak az adófizetőkre.

Az egyik megoldás az lehet, ha kiegészítő magán- vagy munkahelyi nyugdíjrendszereket hoznak létre, amelyek biztosítják, hogy az embereknek legyenek saját megtakarításaik. A skandináv országok a legjobban felkészültek a közelgő válságra, mivel többféle nyugdíjforrással rendelkeznek: felosztó-kirovó rendszerrel, foglalkoztatói nyugdíjalapokkal és további nyugdíjtermékekbe történő befektetésekkel.

Ezzel szemben sok ország, különösen Kelet- és Dél-Európában, főként az állami nyugdíjakra támaszkodik, és a nyugdíjak jóval alacsonyabbak a béreknél.

az állampolgárok gyakran nincsenek is tisztában a helyzetükkel, mert a hatóságok és a munkáltatók nem nyújtanak számukra átfogó tájékoztatást nyugdíjjogosultságaikról.

Brüsszel mindössze ajánlásokat tehet, mert a nyugdíjpolitika tagállami hatáskörbe tartozik.

Az Európai Bizottság a következő hónapokban ajánlásokat fog kiadni a megtakarítási számlákról és nyugdíjakról. Az év végéig javasolni fogja, hogy a kormányok hozzanak létre digitális számlákat a megtakarítások és befektetések nyomon követésére, továbbá nyugdíjkövetési rendszereket és adókedvezményeket a nyugdíj-megtakarítások ösztönzésére.

A csomag kulcsfontosságú eleme egy olyan rendszer, amely automatikusan belépteti az embereket a foglalkoztatói nyugdíjalapokba, hasonlóan az Egyesült Királyságban, Lengyelországban és Olaszországban már működő rendszerekhez. "Automatikusan bekerülsz a nyugdíjalapba, ha dolgozol. Ha nem szeretnéd, tudatosan ki kell lépned" – magyarázta Hielkema. Ott, ahol már bevezették a rendszert, több ember takarít meg a munkája révén a nyugdíjára – tette hozzá.

A téma politikailag is rendkívül érzékeny:

Franciaországban François Bayrou kormánya elvesztette a szocialisták támogatását, amikor a munkavállalók és munkáltatók nem tudtak megegyezni a nyugdíjreformokról.

Németországban Friedrich Merz kancellár javaslata, miszerint a fiataloknak takarékoskodniuk kellene nyugdíjukra, a szakszervezetek ellenállását váltotta ki.

A tét jelentős: míg Németországban a foglalkoztatói nyugdíjak összege 267 milliárd eurót tesz ki, addig Svédországban – ahol a népességszám alig nyolcada Németországénak, de szinte mindenki rendelkezik nyugdíjalappal – a munkahelyi nyugdíj-megtakarítások 516 milliárd eurót, azaz a GDP 92 százalékát teszik ki.

A megtakarítási és befektetési unió (savings and investments union, SIU) tervről Maria Luís Albuquerque uniós biztos júliusban interjút adott a Portfolio-nak, elmondása szerint az európaiaknál sok megtakarítás van, de ezek többnyire alacsony hozamú, kockázatkerülő eszközökbe vannak befektetve. Ezenkívül sokan Amerikába fektetik a pénzüket, mert az ottani tőkepiaci lehetőségektől jobb megtérülést remélnek. A cél az európai megtakarítások egy részének európai termelő beruházásokba történő átcsábítása, amely növelné a versenyképességet, és jobb hozamokat biztosítana a befektetőknek.

