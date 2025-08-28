Jön az első európai háborús kötvény, 3,4%-ot fizethet euróban

A jövő héten piacra kerülő kötvény az Euronext NV új "Európai Védelmi Kötvény" módszertanát követi. A konstrukció hasonlít a zöld kötvényekhez, azzal a különbséggel, hogy a bevételeket nem környezetbarát projektek, hanem katonai vállalatok finanszírozására fordítják.

Ez a mérföldkőnek számító pénzügyi termék jól mutatja, mennyire megváltozott a védelmi ipar finanszírozásához való hozzáállás Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta.

A védelmi cégek részvényei jelenleg az európai piacok legkeresettebb befektetései közé tartoznak, mivel a gyártók igyekeznek teljesíteni a kormányoktól érkező, több milliárd eurós megrendeléseket.

"A felhasználási kötelezettségvállalás Európa hatalmas feladatát tükrözi" – mondta Maureen Schuller, az ING Groep NV pénzügyi szektor stratégiájának vezetője. "Úgy gondolom, hogy a jövőben több ilyen kibocsátást fogunk látni, ahogy a bankok bekapcsolódnak Európa védelmi ambícióinak finanszírozásába."

Az ötéves kötvény kezdeti árazása a mid-swap felett körülbelül 105-110 bázisponttal várható.

Csütörtökön az euró-dollár mid-swap hozamszintje 2,296 százaléknál jár, eszerint a 105-110 bázispontnyi felár 3,35-3,40% körüli kötvényhozamot eredményezhet – euróban.

A kibocsátás időzítése azonban nem ideális a francia kötvénypiac szempontjából, mivel a politikai bizonytalanság miatt az ország finanszírozási költségei emelkedtek, és a francia bankkötvények felárai is szélesedtek.

Bár a BPCE inspirálódik a meglévő kötvénypiaci szabványokból, nem törekszik arra, hogy védelmi kötvényét fenntartható instrumentumként minősítse a széles körben használt Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség (ICMA) irányelvei szerint. Az ICMA júniusi frissítése szerint a kibocsátóknak nem kellene ilyen címkékkel finanszírozniuk hadászati projekteket, mivel az etikus befektetők továbbra is aggódnak a fegyverek végső felhasználása miatt.

A BPCE ehelyett a francia tőzsdei szolgáltató, az Euronext által kidolgozott új keretrendszert, az "Európai Védelmi Kötvény" címkét használja.

A bank kötelezettséget vállal arra, hogy évente közzétesz egy külső ellenőr által hitelesített allokációs jelentést, hasonlóan a zöld kötvények jelentéstételi szabványaihoz.

"Ez azt jelenti, hogy a BPCE könnyedén finanszírozhatja a védelmi szektort bármiféle kritika nélkül" – mondta Luke Hickmore, az Aberdeen kötvényportfólió-menedzsere.

