Megjött a jelzés: az elemzők szerint közel 50 százalékot emelkedhet ez a részvény

Nincs hiány izgalmakból a tőzsdéken: miközben a befektetők épp az Nvidia gyorsjelentését és a Federal Reserve közelgő kamatvágásait árazzák, több izgalmas befektetési lehetőség is kínálkozik. Ezek közül mutatunk egyet: a Bank of America szerint ugyanis van egy részvény, melynek részvényei sokkal többet érhetnek, és ez a papír lehet a következő hónapok sztárja. Lássuk, melyik részvényről is van szó, és hogy mit érdemes tudni erről a befektetésről.

Nem túlzás azt állítani, hogy a hét legfontosabb eseménye az Nvidia szerda esti gyorsjelentése volt: ugyan a cég ezúttal is verte a várakozásokat, de a befektetők már inkább a jövő miatt aggódnak, így esést láthatunk. Jó hír azonban, hogy az óriáscég esése ellenére ma is kiváló a hangulat az amerikai tőzsdéken, rekordközelben vannak a vezető indexek.

A befektetők az Nvidia gyorsjelentése után ismét a Federal Reserve potenciális szeptemberi kamatvágására kezdenek el figyelni, amellyel kapcsolatos várakozások Jerome Powell Fed-elnök múlt hét pénteki Jackson Hole-i beszéde után erősödtek meg csak igazán.

Ebben a helyzetben sok jó, potenciálisan nagy hozammal kecsegtető befektetési lehetőséggel találkozhatunk a piacokon. Ezek közül mutatunk most egyet: