Mutatjuk, mire fogad a világ legmagasabb hozamú vagyonalapja, ezt most bárki lemásolhatja

Brad Dunstan és Will Goodwin, a 76 milliárd új-zélandi dollárt (kb. 15 000 milliárd forintot) kezelő NZ Super Fund befektetési társigazgatói a Financial Times-nak elmondták, hogy most az európai részvénypiac a vagyonalap legnagyobb felülsúlyozott pozíciója a referenciaportfólióhoz képest.
Legutóbb short pozíciót vettünk fel az amerikai részvényekkel szemben, és long pozíciót az európai részvényekben, ez tisztán a részvényértékeléseken alapuló nézet
– mondta Dunstan, hozzátéve, hogy a különböző piacokról szóló döntéseket 10 éves időhorizonton hozzák meg.
Június végén a vagyonalap 2 százalékkal felülsúlyozta az európai részvényeket, míg az amerikai részvényeket 3,5 százalékkal alulsúlyozta.
Befektetési pozíciójuk középpontjában az a vélekedés áll, hogy
az európai részvények – a Stoxx Europe 600 index alapján mérve – jelenleg a valós értékük (fair value) alatt vannak árazva,
míg az amerikai részvények e szint felett, és a következő évtized során valamikor el fogják veszíteni ezt a prémiumot.
"Az USA-ban nagyobb lesz az inflációs kockázat" – mondta Dunstan, hozzátéve, hogy Donald Trump elnök vámjainak hatása nagyrészt csak zaj a hosszú távú befektetők számára. Ugyanakkor az amerikai kamatlábak kilátásai miatt ő és kollégái úgy vélik, hogy az amerikai részvények – amelyek jelenleg 27,5 körüli P/E rátán forognak – túlértékeltek.
Az európai részvények – amelyek körülbelül 16-szoros P/E rátán forognak – az elmúlt hónapokban veszítettek az amerikai versenytársaikkal szembeni pozíciójukból, mivel Trump visszafogta legradikálisabb vámfenyegetéseit, és az amerikai vállalatok profittermelő képessége ellenállónak bizonyult.
10 évre visszatekintve az amerikai részvények teljesítménye messze felülmúlta európai társaikét: az S&P 500 index teljes hozama több mint 310 százalék volt, a Stoxx Europe 600 ezzel szemben összesen 115 százalékot hozott.
A Global SWF adatplatform szerint a 2003-ban induló, 79 főt foglalkoztató NZ Super Fund volt a legjobban teljesítő állami vagyonalap az elmúlt 10 és 20 évben, több mint 10 százalékos éves hozammal. Ezzel a vagyonalap konzisztensen felülteljesítette a referenciaportfóliót.
Dunstan szerint ez annak köszönhető, hogy az alap sok kockázatot vállal, ami az elmúlt két évtizedben megtérült. A vagyonalap "teljes portfólió" megközelítése megengedi a menedzsereknek, hogy meglehetősen agilisek legyenek az alap fókuszálásában, ami lehetővé tette számukra, hogy felülmúlják a hasonló növekedési stratégiával rendelkező más alapokat.
Az NZ Super Fund Európa iránti preferenciája a magántőke-befektetésekre is kiterjed, ahol Goodwin szerint jó lehetőség kínálkozott. A vezető elmondása szerint az olyan "fiatalabb, éhesebb" menedzsereket keresi, akiknél a vagyonalap nagy befektetővé válhat. Hozzátette, hogy bár a magántőke szükséges eleme a portfóliónak, tekintettel arra, hogy a vállalatok egyre hosszabb ideig maradnak be nem jegyzett státuszban, egyes magántőkealapok jelenleg nyomás alatt vannak, mivel a befektetők elkezdik felismerni, hogy nincs feltétlenül piaci kereslet az alapok eszközeire az általuk elvárt árazási szinteken.
Az alap a portfóliójának körülbelül 5 százalékát helyezi magántőke-befektetésekbe, és Goodwin nem is számít arra, hogy ez az eszközosztály nagy strukturális részt tenne ki a portfólióból.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Felújítottak egy sor pihenőhelyet az M7-es autópálya mentén
Napelem, játszóvár, fényerő-szabályozás is várja a pihenőket.
Elkészült Budapest első iskolautcája
Megkérdezték a lakókat is, 65% támogatta.
Egyik pillanatról a másikra államcsődbe lökhet egy országot az IMF
A politikai vezetők szerint elkerülhető a válság.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már csak két hétig lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Befektetési céllal vennél lakást? - Így tudod a legkönnyebben kiadni
Hasznos tippeket adtak a szakértők.
Hatalmas változás a kínai gyárakban: 7 éve nem látott adatok érkeztek
Mikor minden az összeomlás irányába mutat, a valóság más képet mutat.
Otthon Start: tömegével kötik már az előszerződéseket, nagyon fogynak a 60 millió alatti budapesti lakások
Az OTP Ingatlanpont régióvezetője a kínálati oldalon nem lát érdemi bővülést.
A kormány megvédené a Balatont, nagy dolgokat terveznek a tóparttal
Jó hír mindenkinek, aki szereti a magyar tengert.
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Gyermekvállalás: 10 rejtett költség, amivel nem számolsz! (videó)
Argyelán József és Kovács Fanni ebben a videóban a gyerekvállalás kevésbé látható költségeit veszik végig - őszintén, humorral, de nagyon is komolyan. Szó esik a mindennapi kiadásokról,
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?