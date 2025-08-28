Mutatjuk, mire fogad a világ legmagasabb hozamú vagyonalapja, ezt most bárki lemásolhatja

Portfolio Future of Finance 2025 A vagyonkezelés és a befektetések kiemelt figyelmet kapnak a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciáján, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

Brad Dunstan és Will Goodwin, a 76 milliárd új-zélandi dollárt (kb. 15 000 milliárd forintot) kezelő NZ Super Fund befektetési társigazgatói a Financial Times-nak elmondták, hogy most az európai részvénypiac a vagyonalap legnagyobb felülsúlyozott pozíciója a referenciaportfólióhoz képest.

Legutóbb short pozíciót vettünk fel az amerikai részvényekkel szemben, és long pozíciót az európai részvényekben, ez tisztán a részvényértékeléseken alapuló nézet

– mondta Dunstan, hozzátéve, hogy a különböző piacokról szóló döntéseket 10 éves időhorizonton hozzák meg.

Június végén a vagyonalap 2 százalékkal felülsúlyozta az európai részvényeket, míg az amerikai részvényeket 3,5 százalékkal alulsúlyozta.

Befektetési pozíciójuk középpontjában az a vélekedés áll, hogy

az európai részvények – a Stoxx Europe 600 index alapján mérve – jelenleg a valós értékük (fair value) alatt vannak árazva,

míg az amerikai részvények e szint felett, és a következő évtized során valamikor el fogják veszíteni ezt a prémiumot.

"Az USA-ban nagyobb lesz az inflációs kockázat" – mondta Dunstan, hozzátéve, hogy Donald Trump elnök vámjainak hatása nagyrészt csak zaj a hosszú távú befektetők számára. Ugyanakkor az amerikai kamatlábak kilátásai miatt ő és kollégái úgy vélik, hogy az amerikai részvények – amelyek jelenleg 27,5 körüli P/E rátán forognak – túlértékeltek.

Az európai részvények – amelyek körülbelül 16-szoros P/E rátán forognak – az elmúlt hónapokban veszítettek az amerikai versenytársaikkal szembeni pozíciójukból, mivel Trump visszafogta legradikálisabb vámfenyegetéseit, és az amerikai vállalatok profittermelő képessége ellenállónak bizonyult.

10 évre visszatekintve az amerikai részvények teljesítménye messze felülmúlta európai társaikét: az S&P 500 index teljes hozama több mint 310 százalék volt, a Stoxx Europe 600 ezzel szemben összesen 115 százalékot hozott.

A Global SWF adatplatform szerint a 2003-ban induló, 79 főt foglalkoztató NZ Super Fund volt a legjobban teljesítő állami vagyonalap az elmúlt 10 és 20 évben, több mint 10 százalékos éves hozammal. Ezzel a vagyonalap konzisztensen felülteljesítette a referenciaportfóliót.

Dunstan szerint ez annak köszönhető, hogy az alap sok kockázatot vállal, ami az elmúlt két évtizedben megtérült. A vagyonalap "teljes portfólió" megközelítése megengedi a menedzsereknek, hogy meglehetősen agilisek legyenek az alap fókuszálásában, ami lehetővé tette számukra, hogy felülmúlják a hasonló növekedési stratégiával rendelkező más alapokat.

Az NZ Super Fund Európa iránti preferenciája a magántőke-befektetésekre is kiterjed, ahol Goodwin szerint jó lehetőség kínálkozott. A vezető elmondása szerint az olyan "fiatalabb, éhesebb" menedzsereket keresi, akiknél a vagyonalap nagy befektetővé válhat. Hozzátette, hogy bár a magántőke szükséges eleme a portfóliónak, tekintettel arra, hogy a vállalatok egyre hosszabb ideig maradnak be nem jegyzett státuszban, egyes magántőkealapok jelenleg nyomás alatt vannak, mivel a befektetők elkezdik felismerni, hogy nincs feltétlenül piaci kereslet az alapok eszközeire az általuk elvárt árazási szinteken.

Az alap a portfóliójának körülbelül 5 százalékát helyezi magántőke-befektetésekbe, és Goodwin nem is számít arra, hogy ez az eszközosztály nagy strukturális részt tenne ki a portfólióból.

