Bődületes túlkereslet alakult ki, ráugrottak a befektetők a háborús kötvényre

A BPCE kibocsátotta Európa első védelmi célú kötvényét, amely 750 millió eurót gyűjtött össze a katonai kiadások finanszírozására – írja a Reuters.

A csütörtökön kibocsátott ötéves kötvény iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés, a befektetők részéről 2,8 milliárd eurós kereslet mutatkozott – számolt be a Refinitiv IFR tőkepiaci hírszolgálata. Az eredeti tervek szerint a kötvénnyel 500 millió eurónyi finanszírozást terveztek bevonni,

ehhez képest több mint ötszörös túlkeresletről beszélhetünk.

A bevont forrásokat védelmi és biztonsági felszerelések, illetve technológiák finanszírozására vagy refinanszírozására fordítják majd.

Ez az első olyan kötvény, amelyet az Euronext tőzsdeüzemeltető "European Defence Bond" (Európai Védelmi Kötvény) kezdeményezésével összhangban bocsátottak ki. Az Euronext júliusban bejelentette, hogy előnyben részesíti az ilyen címkével ellátott kötvények tőzsdei bevezetési kérelmeit.

A címkézett kötvénystruktúra hasonló a zöld kötvényekhez, amelyeket környezetvédelmi szempontból előnyös projektek finanszírozására használnak. Az Euronexttől kapott címke megszerzéséhez nem szükséges független értékelés. A BPCE azonban független külső szakértővel vizsgáltatja felül a bevételek felhasználását, és éves jelentést tesz közzé a pénzeszközök allokációjáról – derül ki a befektetői prezentációból.

A kötvény hozama 3,167% lesz az IFR jelentése szerint.

Az európai államok idén jelentős védelmi kiadásnövelést ígértek, ami fokozta a befektetői érdeklődést az ágazat iránt, és a védelmi részvények árfolyamának emelkedéséhez vezetett.

