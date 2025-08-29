  • Megjelenítés
Bődületes túlkereslet alakult ki, ráugrottak a befektetők a háborús kötvényre
Befektetés

Bődületes túlkereslet alakult ki, ráugrottak a befektetők a háborús kötvényre

Portfolio
A BPCE kibocsátotta Európa első védelmi célú kötvényét, amely 750 millió eurót gyűjtött össze a katonai kiadások finanszírozására – írja a Reuters.

A csütörtökön kibocsátott ötéves kötvény iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés, a befektetők részéről 2,8 milliárd eurós kereslet mutatkozott – számolt be a Refinitiv IFR tőkepiaci hírszolgálata. Az eredeti tervek szerint a kötvénnyel 500 millió eurónyi finanszírozást terveztek bevonni,

ehhez képest több mint ötszörös túlkeresletről beszélhetünk.

A bevont forrásokat védelmi és biztonsági felszerelések, illetve technológiák finanszírozására vagy refinanszírozására fordítják majd.

Ez az első olyan kötvény, amelyet az Euronext tőzsdeüzemeltető "European Defence Bond" (Európai Védelmi Kötvény) kezdeményezésével összhangban bocsátottak ki. Az Euronext júliusban bejelentette, hogy előnyben részesíti az ilyen címkével ellátott kötvények tőzsdei bevezetési kérelmeit.

A címkézett kötvénystruktúra hasonló a zöld kötvényekhez, amelyeket környezetvédelmi szempontból előnyös projektek finanszírozására használnak. Az Euronexttől kapott címke megszerzéséhez nem szükséges független értékelés. A BPCE azonban független külső szakértővel vizsgáltatja felül a bevételek felhasználását, és éves jelentést tesz közzé a pénzeszközök allokációjáról – derül ki a befektetői prezentációból.

A kötvény hozama 3,167% lesz az IFR jelentése szerint.

Az európai államok idén jelentős védelmi kiadásnövelést ígértek, ami fokozta a befektetői érdeklődést az ágazat iránt, és a védelmi részvények árfolyamának emelkedéséhez vezetett.

Kapcsolódó cikkünk

Jön az első európai háborús kötvény, 3,4%-ot fizethet euróban

Többszörösére növeli az EU bankja a védelmi ipar hitelezését

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
tőzsde-kriptovaluta-bitcoin-ethereum-kripto
Befektetés
Gondok vannak az egyik legnépszerűbb kriptotőzsdével
Pénzcentrum
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility