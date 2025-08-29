  • Megjelenítés
Csökkent a vezérigazgatóhoz köthető Célépbau részesedése az Épduferrben
Befektetés

Csökkent a vezérigazgatóhoz köthető Célépbau részesedése az Épduferrben

Portfolio
Az Épduferr Nyrt. közölte, hogy a Célépbau Kft., amely szoros kapcsolatban áll a társaság vezérigazgatójával és igazgatósági elnökével, Palkovics Milán Dániellel, 2025. augusztus 28-án 10 millió darab törzsrészvényt ruházott át kölcsön jogcímén, részvényenként 0,5 forintos díj ellenében.  
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A tranzakciót tőzsdén kívül bonyolították le, ennek nyomán a Célépbau Kft. Épduferr-részvényeinek száma 41,8 millióról 31,8 millió darabra csökkent.

A társaság tájékoztatása szerint a változás miatt a Célépbau tulajdoni hányada és szavazati joga az 5 százalékos küszöb alá került, 5,98 százalékról 4,55 százalékra mérséklődött.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Sikeres tőkeemelés az Épduferrnél

Nagy üzletet kötött az Épduferr

50 millió részvényt adtak el a magyar tőzsde új sztárjánál

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
MOL_DUFI_SZEIZMIKUS_MERES_2025_38
Befektetés
Geotermikus energia után kutat a Mol a Dunai Finomító területén
Pénzcentrum
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility