Csökkent a vezérigazgatóhoz köthető Célépbau részesedése az Épduferrben

Az Épduferr Nyrt. közölte, hogy a Célépbau Kft., amely szoros kapcsolatban áll a társaság vezérigazgatójával és igazgatósági elnökével, Palkovics Milán Dániellel, 2025. augusztus 28-án 10 millió darab törzsrészvényt ruházott át kölcsön jogcímén, részvényenként 0,5 forintos díj ellenében.

A tranzakciót tőzsdén kívül bonyolították le, ennek nyomán a Célépbau Kft. Épduferr-részvényeinek száma 41,8 millióról 31,8 millió darabra csökkent.

A társaság tájékoztatása szerint a változás miatt a Célépbau tulajdoni hányada és szavazati joga az 5 százalékos küszöb alá került, 5,98 százalékról 4,55 százalékra mérséklődött.

