Geotermikus energia után kutat a Mol a Dunai Finomító területén
Geotermikus energia után kutat a Mol a Dunai Finomító területén

A Mol geotermikus energia után kutat és ehhez 3D szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében, hogy megvizsgálja a geotermikus energiahasznosítás lehetőségét. Arra keresik a választ, hogy van-e a területen olyan magas hőmérsékletű rétegvíz, amelynek hasznosításával a finomító működését fenntarthatóbbá lehetne tenni.
A mérések célja, hogy megvizsgálják, rejt-e a Dunai Finomító környezete olyan geotermikus adottságokat, amelyek hasznosítása fenntarthatóbbá teheti a finomító működését. Amennyiben megfelelő helyen és mélységben sikerül azonosítani megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű rétegvizet, az hozzájárulhat a finomító energiafelhasználásához.

Az elemzések eredményei várhatóan mintegy fél év múlva állnak rendelkezésre. Ha az eredmények bíztatóak, akkor további megvalósíthatósági vizsgálatokat végeznek.

A Mol által elnyert geotermikus kutatási terület magában foglalja Százhalombattát és a Dunai Finomítót. Így kézenfekvő, hogy a teljes terület feltérképezése mellett célirányosan megvizsgáljuk a finomító környezetének geotermikus lehetőségeit

– mondta Kapes Dávid, a Mol-csoport Kutatás- Termelés divíziójának zöld energiaátmenetért felelős vezetője.

A zöld átmenet azzal kezdődik, hogy a saját működésünk károsanyag-kibocsátását csökkentjük. A Dunai Finomítóban a napelempark építése és a zöld hidrogén üzem átadása után most a föld hőjének hasznosítására teszünk kísérletet. Külön öröm számomra, hogy ezt a Mol egy másik üzletágával, a Kutatás-Termeléssel közösen tehetjük”

– tette hozzá Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója.

