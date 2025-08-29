Gondok vannak az egyik legnépszerűbb kriptotőzsdével

A Binance kriptotőzsde pénteken bejelentette, hogy a határidős kereskedés átmenetileg nem elérhető a platformján.

A vállalat közleménye szerint már dolgoznak a probléma megoldásán.

A Binance nem részletezte a technikai hiba okát, sem azt, hogy várhatóan mikor állhat helyre a szolgáltatás.

A határidős kereskedés a kriptovaluta piac egyik népszerű szegmense, ahol a befektetők jövőbeli árfolyamokra köthetnek ügyleteket.

