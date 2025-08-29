Meglepte az elemzőket, szárnyal az Alibaba részvénye

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A kínai technológiai óriás Alibaba részvényei

6,8%-kal emelkedtek az amerikai piacnyitás előtti kereskedésben,

köszönhetően annak, hogy a második negyedévben a vártnál jobb eredményt ért el a társaság. A vállalat bevétele 247,65 milliárd jüan (34,6 milliárd dollár) volt, ami bár elmaradt a várt 252,9 milliárd jüantól, de a nettó nyereség 43,11 milliárd jüant ért el, jelentősen meghaladva a várt 28,5 milliárd jüant.

A bevétel 2%-kal nőtt éves szinten, míg a nettó nyereség 78%-kal emelkedett. Az Alibaba a nyereségnövekedést részben egyes részvénybefektetéseiből származó nyereségnek és a török Trendyol e-kereskedelmi cég értékesítésének tulajdonította. A befektetési nyereségek nélkül azonban a nettó nyereség 18%-kal csökkent volna.

A felhőalapú számítástechnika volt az egyik kiemelkedő terület,

ahol a bevétel 33,4 milliárd jüanra nőtt, ami 26%-os éves növekedést jelent. Ez gyorsabb, mint az előző negyedévben tapasztalt 18%-os növekedési ütem. Az Alibaba felhőalapú egysége kulcsfontosságú a mesterséges intelligencia monetizálásában, hasonlóan a Microsofthoz vagy a Google-höz.

Eddie Wu, az Alibaba vezérigazgatója közleményében kiemelte: "A robusztus AI-kereslet által vezérelve a Cloud Intelligence Group felgyorsult bevételnövekedést tapasztalt, és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos termékbevétel most már jelentős részét képezi a külső ügyfelektől származó bevételeknek." A vállalat szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos termékbevétel

nyolcadik egymást követő negyedévben tartotta fenn a háromjegyű éves növekedést.

Az Alibaba e-kereskedelmi üzletága, amely a bevételek több mint 50%-át teszi ki, vegyes eredményeket mutatott. Az összesített bevétel 10%-kal nőtt éves szinten, elérve a 19,6 milliárd jüant. Az ügyfélkezelési bevétel, amelyet az Alibaba a platformján lévő kereskedőknek nyújtott marketing és egyéb szolgáltatások értékesítéséből szerez, szintén 10%-kal emelkedett. Ugyanakkor a divízió korrigált nyeresége 21%-kal csökkent negyedéves alapon, mivel az Alibaba jelentős befektetéseket eszközölt az úgynevezett gyors vagy azonnali kereskedelembe. Ez egy olyan funkció, amelyet idén vezettek be a Taobao alkalmazásban, és bizonyos termékek egy órán belüli kiszállítását biztosítja Kínában.

A nemzetközi online vásárlási részleg - beleértve az AliExpresst is - 19%-os bevételnövekedést ért el a negyedévben.

